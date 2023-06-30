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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بريطانيا تحذر مواطنيها في باريس وتحثهم على تجنب الاحتجاجات

بريطانيا
بريطانيا

طالبت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، مواطنيها الموجودين في فرنسا بتجنب المناطق المحظورة بسبب الاحتجاجات العنيفة على خلفية مقتل فتى من أصول شمال أفريقية من قبل الشرطة.

وحثت بريطانيا مواطنيها على متابعة وسائل الإعلام للحصول على التحديثات مع استمرار تطور الوضع على الأرض .

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في إرشادات محدثة: "قد تفرض بعض السلطات الفرنسية حظر تجول".

وتابعت: "لا يمكن التنبؤ بمواقع وتوقيت أعمال الشغب. يجب على الجميع مراقبة وسائل الإعلام، وتجنب المناطق التي تحدث فيها أعمال شغب "، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وزارة الخارجية البريطانية البريطانيين الاحتجاجات الاحتجاجات العنيفة شمال أفريقية

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