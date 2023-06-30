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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تجدد الاشتباكات بين الأمن الفرنسى والمحتجين فى باريس

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية

تجددت الاشتباكات، بين الشرطة الفرنسية والمحتجين في باريس على خلفية مقتل شاب يبلغ من العمر 17 عامًا، برصاص ضابط شرطة عند نقطة تفتيش في نانتير غرب باريس.

وقال مصدر في الإليزيه تعليقًا على الأحداث، إنه لا أحد فوق القانون، مستبعدًا احتمالية فرض حالة الطوارئ.

فيما أفادت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، بوفاة شاب بعد سقوطه من سطح أحد الأبنية خلال الاحتجاجات التي شهدتها باريس خلال الأيام الماضية.

كما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن نشر 45 ألف شرطي لحفظ الأمن.

الاشتباكات الشرطة الفرنسية باريس شرطة نانتير غرب باريس

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