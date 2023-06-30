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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لطيفة تستعيد ذكرياتها الغنائية في "معكم منى الشاذلي"

لطيفة
لطيفة

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، النجمة لطيفة في حلقة خاصة بمناسبة عيد الأضحى، وحرصت المطربة لطيفة على الظهور بأكثر من إطلالة في الحلقة، وذلك عبر فضائية “سي بي سي”.

لطيفة في منى الشاذلي 

وظهرت لطيفة في الفقرة الثانية من الحلقة مرتدية بدلة كانت سبق وأن ارتدتها في كليب "بحب في غرامك" والذي تم عرضه عام 1993.

وفي فقرة أخرى، ظهرت لطيفة وهي ترتدي فستان أصفر اللون، كانت ظهرت به في أغنية "المصري"، في فيلم "سكوت هنصور"، الذي تم عرضه عام 2001.

أغاني الماضي 

وغنت لطيفة خلال الحلقة باقة من أجمل أغنياتها بين الماضي والحاضر، من بينها "إن شالله، موحشتكش، أصالحك وماله، أرجوك أوعى تغير، يا سيدي مسي" وغيرها.

إطلالة لطيفة أخر أعمال لطيفة الغنائية منى الشاذلي الإعلامية منى الشاذلي

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