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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الترجي يسحق اتحاد تطاوين بسداسية ويضمن المشاركة في دوري الأبطال

الترجي التونسي
الترجي التونسي

سحق فريق الترجي التونسي نظيره اتحاد تطاوين بستة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري التونسي موسم 2022-2023.

ورفع الترجي رصيده إلى 28 نقطة في وصافة جدول الترتيب بعد أن حسم النجم الساحلي تتويجه ببطولة الدوري التونسي قبل جولة واحدة من نهاية البطولة.

وضمن فريق الترجي المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل رفقة النجم الساحلي.

وأنهى الترجي الشوط الأول متقدمًا بثلاثية نظيفة أحرزهم ياسين مرياح من ركلات جزاء في الدقائق 25 و32 و45.

وفي الشوط الثاني سجل محمد علي بن حمودة الهدف الرابع في الدقيقة 51 وزياد بريمة الهدف الخامس في الدقيقة 60 قبل أن يختتم صابر بوغرين السداسية في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

وجاء هدف اتحاد تطاوين الوحيد عن طريق مكموس ديالو في الدقيقة 55.

الترجي التونسي اتحاد تطاوين الدوري التونسي دورى ابطال افريقيا

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