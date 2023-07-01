ads
السبت 01 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طفلة 4 سنوات سقطت من الطابق الرابع بالقليوبية

مصرع طفلة
مصرع طفلة

لقيت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات إثر سقوطها من الطابق الرابع بمنطقة اتريب التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، حيث كانت بزيارة عند جدتها بتلك المنطقة وأثناء لهوها في البلكونة سقطت على سيارة راكنة بالشارع وتوفيت في الحال.

وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية الطفلة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد مصرع طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات إثر سقوطها من الطابق الرابع بشقة جدتها الكائنة بمنطقة الموقف بأتريب التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية. 

جرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وفاة الطفلة حيث كانت تلهو بالبلكونة وسقطت منها علي سيارة راكنة بالشارع أودت بحياتها، وكشفت التحريات أن الطفلة هي وحيدة والديها، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

الطابق الرابع محافظة القليوبية مصرع طفلة وفاة الطفلة شرطة النجدة

الأكثر قراءة

وسائل إعلام: سماع دوى انفجارات فى كييف

السودان يمدد إغلاق المجال الجوى حتى 10 يوليو

الباز: الإعلام قام بمهمة مزدوجة فى مواجهة الإخوان وأكاذيبهم

حركة تنقلات أفراد الشرطة 2023.. تفاصيل

خالد محجوب لـ"الشاهد": أشكر شعب مصر من أعماق قلبى لدوره فى 30 يونيو

التعادل السلبى يحسم مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش في الدوري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

إيهاب مصطفى

"ما فرج إلا بعد ضيق يا ولدى"

عبدالله شريف

"عم صبرى" يشهد 30 يونيو من الجنّة

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.كريمة الحفناوى

مشكلة الزواج المبكر غير الموثق فى مصر

على محمد الشرفاء

فى ذكرى 30 يونيو.. ثورة الروح

محمد عبدالعزيز

توثيق يونيو

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحرقون محاصيل الفلسطينيين فى الخليل

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟