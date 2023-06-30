"كانت عند جدها بتلعب".. طفلة بنها تودع العيد من الطابق الرابع

"كانت عند جدها بتلعب"، كان هذا آخر مكان شهدته طفلة بنها التي رحلت مع العيد بطريقة محزنة أبكت جميع أهالي منطقة أتريب دائرة قسم ثان بنها بالقليوبية عقب سقوطها من شرفة الطابق الرابع بالعقار الذي يسكن فيه جدها.

تلقى مأمور قسم شرطة ثان بنها، إخطارًا يفيد ورود بلاغ من الأهالي بسقوط طفلة (4 أعوام) من شرفة عقار بمنطقة أتريب دائرة القسم.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع طفلة تبلغ من العمر 4 أعوام، إثر سقوطها من شرفة الطابق الرابع بعقار بمنطقة أتريب دائرة القسم، وكشفت التحريات أن الطفلة المتوفاة كانت في زيارة لجدها بمنطقة أتريب، وسقطت من شرفة العقار أثناء لهوها، كما أنها وحيدة والديها.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق كما أمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.