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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

المصريون من احتفالات ثورة 30 يونيو: ربنا ينصرك يا سيسى

صور.
صور.

خرج المصريون اليوم في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك يحتفلون بعيد الأضحى المبارك لعام 2023، والذكرى العاشرة لـ30 من يونيو، وهي ذكرى انتصار المصريين على الجماعة الإرهابية التي كانت تريد أن تحكم البلاد بالدم والعنف.

وقال عبدالحميد رزق، صاحب الـ42 عامًا، وأحد المشاركين في ثورة الـ30 من يونيو من عام 2013، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "شاركت في الثورة عشان نخلص من حكم الجماعة الإرهابية عشان كانوا بيبعوا البلد خلاص، كانوا قلبوا البلد نار وكنا هنبقي زي الدول من حوالينا سواء أفغانستان ولا ليبيا ولا البلاد والحدود اللي حولنا، الحمد لله ربنا نصرنا وبعد عننا شرهم، وربنا يحفظ لنا الرئيس السيسي، اللي قوم البلد وحافظ على الناس من بطش الإخوان".

وفي سياق متصل، وقفت سعاد عبدالله، صاحبة الـ55 عامًا، والتي نزلت إلى الشارع تحتفل بالذكرى الـ10 لثورة يونيو اليوم الجمعة بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، سعيدة بحكم الرئيس عبدالفتاح السيسي للبلاد، متابعة في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "السيسي عرف ينقذ البلد من الهم اللي كنا فيه، وكمان قدر أنه يحافظ على صحة المصريين من خلال الكثير من المبادرات زي 100 مليون صحة وغيرها، وكمان البنية التحتية والكباري اللي اختصرت الكثير من الطرق حوالينا وخلتنا نقدر نوصل للناس من حوالينا في وقت قصير".

وأكد حسن محمد، من المواطنين في الشارع المصري الذي يحتفلون بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، أن اليوم هو عيد ميلاد لمصر من جديد،  يوم ولدت فيه مصر من جديد بعدما أنقذها السيسي وزير الدفاع آنذاك في عام 2013 بشرعية من المصريين الذين نزلوا في الميدان يطالبون المعزول محمد مرسي بالرحيل عن حكم البلاد هو وجماعته، متابعًا في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "ربنا يبارك في الرئيس السيسي وكل سنة وهو طيب ودائمًا يحافظ على البلد".

ووجه الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، تحية غالية إلى شعب مصر وجيشها وشرطتها، ولكل الأيادي العاملة في جميع الميادين.

وتابع الرئيس السيسى: "وإنني أجدد العهد معكم في هذه الذكرى الغالية، وأؤكد أن مصر لن تتخلى أبدًا عما حققته على أرض الواقع من انتصارات وإنجازات فارقة نابعة من إرادتها في شتى مجالات الحياة رغم كل التحديات والأزمات، سائلًا المولى عز وجل التوفيق، وأن يلهمنا دائمًا وأبدًا طريق الخير والصواب.. تحيا مصر".

احتفالات ثورة 30 يونيو أفغانستان الأضحي المبارك واقع التواصل الاجتماعى يونيو يوم الجمعة

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