أبناء مطروح: الاحتفال بالذكرى العاشرة لـ30 يونيو يعد تتويجًا لسنوات من الإنجازات

قال أمية عبيد أحد أبناء محافظة مطروح، خلال حديثة لـ"الدستور"، إن 30 يونيو ليست مجرد ذكرى نحتفل بها، ولكنها تاريخ سيظل في أذهان وعقول المصريين، مؤكدا علي أن 30 يونيو أعادت مكانة مصر ورفض كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب وكانت بمثابة انطلاق نحو الجمهورية الجديدة مرددا " كل عام وشعب مصر بخير، اتمنى أن ذكرى هذا اليوم تكون دافع لنا لتحمل المسؤولية تجاه بلدنا والقيام بواجبنا ودورنا لصالح مصر".

وأوضح محمود أحمد أحد أبناء مطروح خلال حديثة لـ"الدستور"، أنه الاحتفال بثورة 30 يونيو جاء لتتويج سنوات من الإنجازات التي شهدتها مصر في عهد الرئيس السيسي، حيث شهدت محافظة مطروح إقامة عددا من المشروعات القومية العملاقة كمدينة العلمين الجديدة وميناء جرجوب وميناء السلوم البري الذي قام الرئيس السيسي بافتتاح أعمال تطويره منذ أسابيع قليلة.

ولفت إلى أن محافظة مطروح ستشهد في عهد الرئيس السيسي خلال الفترة القادمة أيضا اقامة العديد من المشروعات القومية والمدن الجديدة كمدينة رأس الحكمة الجديدة والنجيلة الجديدة واستكمال أعمال إنشاء محطات التحلية ومحطات المعالجة ووصول الخدمات والمرافق لكافة القرى والنجوع التابعة لمدن المحافظة "ربنا يحمي مصر.. وخلف الرئيس لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق رؤية مصر 2030".

واختتمت دولت عزت ابنه مطروح الحديث مؤكدة علي أن في الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو مثلت حينها طوق نجاة للشعب من مصير مظلم متسائلة؟، ماذا كان سيحدث لو لم تكن ثورة 30 يونيو وهي وإن مثلت طوق النجاة في حينها إلا أن الشعب المصري لا يزال بحاجة إلى أطواق نجاة أخرى متمثلة في إصلاح اقتصادي واجتماعي وإداري سريع، مشيرة إلى أن لن يتحقق هذا الإصلاح بدون همة وإخلاص وانتماء أبنائها وعملهم الجاد المستمر لرفعة وطننا الحبيب.. حفظ الله مصر.