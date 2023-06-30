تهديد استراتيجي لواشنطن.. ما هو مخطط الصين من التقارب مع كوبا؟

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، الجمعة، مخطط الصين حول التقارب مع كوبا، مشيرة إلى أن الخطر الحقيقي لوجود الصين في كوبا يهدف الى تهديد استراتيجي أمريكي.

أضافت الصحيفة في تقرير لها أن التقارب الصيني مع كوبا وجمع المعلومات الاستخبارية المعزز والوجود العسكري الجديد للصين في كوبا أن بكين ببساطة لم تعد تهتم بما تعتقده الولايات المتحدة.

وتابعت الصحيفة أن جمهورية الصين الشعبية استثمرت بكثافة في كوبا التي تعاني من ضائقة مالية في مقابل الوصول إلى مرفق جمع المعلومات الاستخبارية الإلكترونية (ELINT)، وتفاوضت على اتفاقية لتدريب الجنود الصينيين على الجانب الشمالي من جمهورية الصين الشعبية.

وقوبلت هذه التطورات بقلق كبير في واشنطن، لا سيما بسبب التهديد الاستراتيجي الذي يمثله وجود لجان المقاومة الشعبية في المنطقة.

تاريخ صيني كوبي

ووفقا لما اورده التقرير أنه يمكن تتبع تاريخ الصين في جمع المعلومات الاستخبارية الأمريكية من خلال كوبا إلى عام 1999 عندما منحت كوبا جمهورية الصين الوصول إلى منشآت في Bejucal وهي مدينة تقع جنوب العاصمة مباشرة التي كان يديرها الاتحاد السوفيتي سابقًا لجمع المعلومات الاستخبارية عن الولايات المتحدة.

في الآونة الأخيرة، أكد رد إدارة بايدن أن الصينيين كانوا بالفعل يديرون منشأة استخبارات في كوبا لبعض الوقت، وقاموا بتحديثها فقط في عام 2019، وهذا يتعارض مع وصف المتحدث الرئاسي جون كيربي لتقارير الصين "بناء" القاعدة.

مع ذلك، ترك الحوار غير واضح بالضبط مقدار الأموال التي استثمرتها جمهورية الصين الشعبية من أجل ترقية 2019 وما إذا كان قد تم إدراجه كجزء من إعادة هيكلة الديون وائتمانات الاستثمار التي منحتها جمهورية الصين الشعبية لكوبا في نوفمبر الماضي.

على النقيض من ذلك، فإن التناوب المحتمل للأفراد العسكريين في جيش التحرير الشعبي (PLA) عبر الجزيرة للتدريب يتجاوز عتبة صغيرة إذا كانت مهمة، فيما يتعلق بالوجود العسكري الصيني الدائم بالقرب من البر الرئيسي للولايات المتحدة.

بغض النظر عن التفاصيل التي ينطوي عليها الأمر ، يُظهر كلا التطويرين نزعة متزايدة من جانب كل من كوبا والصين للمجازفة من خلال المبادرات العسكرية التي تركز بشكل واضح على الولايات المتحدة ، بطرق توحي بأنها مستعدة لتحمل مخاطر مماثلة في مناطق أخرى أيضًا.

ووفقا للتقرير فان هذا له آثار مهمة على الولايات المتحدة، ما يستلزم استجابة مناسبة ومصممة بعناية من واشنطن للأحداث الحالية والمستقبلية التي تشمل كلا الطرفين.

في حالة كوبا، ظل استعداد الحكومة لاستضافة التهديدات العسكرية للولايات المتحدة ثابتًا منذ أزمة الصواريخ عام 1962.

مع ذلك، فإن استعداد النظام للسماح بالعمليات العسكرية لجمهورية الصين الشعبية في الجزيرة ، مع وجود خطر إضافي يتمثل في إمكانية اكتشافها من قبل الاستخبارات الأمريكية المضادة يسلط الضوء بشكل أكبر على يأس النظام الحالي للحصول على الموارد وسط نقص حاد متزايد في الغذاء والوقود والأدوية الذي أدت إلى نزوح جماعي متزايد للاجئين من الجزيرة وألهمت احتجاجات متفرقة دفعت الحكومة إلى إغلاق الإنترنت مؤقتًا.