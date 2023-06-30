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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنون يشيدون بمبادرة "كلنا واحد" الدولة تشعر بمعاناة الشعب (فيديو)

30 يونيو
30 يونيو

شهد مول كايرو فيستيفال بالتجمع الخامس توافد عدد من المواطنين لشراء مستلزماتهم من تخفيضات مبادرة "كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية بمناسبة الاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

قال أحمد محمود أحد المواطنين إن هذه المبادرة جاءت في وقتها، فهي مبادرة تهدف لتخفيف المعاناة عن عاتق المواطنين، في ظل الفترة التي تشهد ارتفاعاً في الأسعار بسبب الأزمة العالمية، في ظل عدم تواجد أي عروض وتخفيضات في هذه الفترة، ما يعكس اهتمام الدولة بمواطنيها، ونتذكر دائمًا كيف كنا قبل 30 يونيو من فترة عصيبة وشح في المواد والسلع الأساسية وبعد 10 سنوات كاملة وتغير الحال للأفضل رغم مايعانيه العالم من أزمات اقتصادية حادة أثرت على أسعار المنتجات وتسببت في ارتفاع التضخم.

من جانبه قال مالك يسري أحد المواطنين أننا في الفترة الحالية في موسم يقبل المواطنين على شراء استهلاكهم من الأغذية والسلع وتتبنى الحكومة برامج للعروض والتخفيضات في ظل تخلي الكثير من التجار عن تلك الأمور نظرا لعدم استقرار الأسعار، مشيراً إلى أن هذه الخطوة بالتزامن مع ذكرى ثورة 30 يونيو وفي ظل الجمهورية الجديدة والتي نشهد بشكل يومي على الإنجازات والاستقرار بعد فترة من التدهور كانت ستتحول مصر على إثرها إلى دولة منهارة لولا وعي الشعب المصري الذي خرج في ثورة 30 يونيو ليقول كلمته ويرفض هذا الوضع المظلم.

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