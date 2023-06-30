ads
الجمعة 30 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أمريكا: المحكمة العليا ترفض خطة بايدن لإعفاء الطلاب من القروض

بايدن
بايدن

أبطلت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، خطة الرئيس جو بايدن للإعفاء من قروض الطلاب، وحكمت بأن القانون الفيدرالي لعام 2003 لا يسمح للبرنامج بإلغاء ما يقرب من نصف تريليون دولار من الديون.

القرار  6-3 الصادر عن الأغلبية المحافظة في المحكمة يفسد تعهدًا رئيسيًا للحملة الانتخابية من الرئيس، ما يحرم ما يقرب من 40 مليون أمريكي من الإعفاء من ديون الطلاب التي تصل إلى 20.000 دولار بموجب الخطة، بحسب سي بي إس الأمريكية.

وقال الرئيس في بيان إنه يعتقد أن القرار خاطئ ومخيب للآمال، مؤكدًا أنه سيلقى خطاب الأمة وسيوضح "مزيدًا من التفاصيل حول كل ما فعلته إدارته لمساعدة الطلاب والخطوات التالية التي ستتخذها إدارته".

وقال بايدن: "لن أتوقف عند أي شيء لإيجاد طرق أخرى لتقديم الإغاثة لعائلات الطبقة المتوسطة التي تعمل بجد"، مضيفًا: "ستواصل حكومتي العمل لتحقيق وعد التعليم العالي لكل أمريكي".

وقبل إلغاء الخطة، قالت المحكمة العليا أولًا إن ولاية ميسوري إحدى الولايات الست التي طعنت في قانونية الخطة، لها الحق في رفع دعوى وهو ما يُعرف بالموقف القانوني.

وسمحت هذه النتيجة للمحكمة بالنظر فيما إذا كان وزير التعليم لديه القدرة على الإعفاء من ديون قروض الطلاب بموجب قانون يعرف باسم قانون HEROES.

وقالت المحكمة في رأي الأغلبية الذي كتبه رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، إن القانون لا يمنح الوزير هذه السلطة.

استندت المحكمة إلى ما يسمى بمبدأ "الأسئلة الرئيسية" في جزء من حكمها وهي نظرية قانونية تنص على أنه يجب أن يكون هناك تفويض واضح من الكونجرس للهيئة التنفيذية للبت في قضية "ذات أهمية اقتصادية أو سياسية كبيرة".

بايدن الانتخابات الامريكية أمريكا اعفاء الطلاب خطة بايدن

الأكثر قراءة

حركة تنقلات أفراد الشرطة 2023.. تفاصيل

"ارموا الإعلاميين فى الجبل".. مصطفى بكرى يكشف أسرارًا عن اجتماع مرسى بوزير الداخلية

مدير شاليهات السويس: نسبة الإشغال في بورتوفيق 100% خلال العيد (صور)

حكايتى مع 30 يونيو

10سنوات ثورة.. المحافظات ترفع الأعلام: «نحتفل باستعادة وطن من جماعة إرهابية»

شاب يطلق النار على طفل بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.كريمة الحفناوى

مشكلة الزواج المبكر غير الموثق فى مصر

على محمد الشرفاء الحمادى يكتب: فى ذكرى 30 يونيو.. ثورة الروح

محمد عبدالعزيز

توثيق يونيو

لواء. محسن الفحام

الأمن.....وثورة يونيو

صفاء النجار

المحجوبات.. كتاب عن اللاتى يقهرن المستحيل

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 2

وائل لطفي

سر ٣٠ يونيو

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحرقون محاصيل الفلسطينيين فى الخليل

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟