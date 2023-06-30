أمريكا: المحكمة العليا ترفض خطة بايدن لإعفاء الطلاب من القروض

أبطلت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، خطة الرئيس جو بايدن للإعفاء من قروض الطلاب، وحكمت بأن القانون الفيدرالي لعام 2003 لا يسمح للبرنامج بإلغاء ما يقرب من نصف تريليون دولار من الديون.

القرار 6-3 الصادر عن الأغلبية المحافظة في المحكمة يفسد تعهدًا رئيسيًا للحملة الانتخابية من الرئيس، ما يحرم ما يقرب من 40 مليون أمريكي من الإعفاء من ديون الطلاب التي تصل إلى 20.000 دولار بموجب الخطة، بحسب سي بي إس الأمريكية.

وقال الرئيس في بيان إنه يعتقد أن القرار خاطئ ومخيب للآمال، مؤكدًا أنه سيلقى خطاب الأمة وسيوضح "مزيدًا من التفاصيل حول كل ما فعلته إدارته لمساعدة الطلاب والخطوات التالية التي ستتخذها إدارته".

وقال بايدن: "لن أتوقف عند أي شيء لإيجاد طرق أخرى لتقديم الإغاثة لعائلات الطبقة المتوسطة التي تعمل بجد"، مضيفًا: "ستواصل حكومتي العمل لتحقيق وعد التعليم العالي لكل أمريكي".

وقبل إلغاء الخطة، قالت المحكمة العليا أولًا إن ولاية ميسوري إحدى الولايات الست التي طعنت في قانونية الخطة، لها الحق في رفع دعوى وهو ما يُعرف بالموقف القانوني.

وسمحت هذه النتيجة للمحكمة بالنظر فيما إذا كان وزير التعليم لديه القدرة على الإعفاء من ديون قروض الطلاب بموجب قانون يعرف باسم قانون HEROES.

وقالت المحكمة في رأي الأغلبية الذي كتبه رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، إن القانون لا يمنح الوزير هذه السلطة.

استندت المحكمة إلى ما يسمى بمبدأ "الأسئلة الرئيسية" في جزء من حكمها وهي نظرية قانونية تنص على أنه يجب أن يكون هناك تفويض واضح من الكونجرس للهيئة التنفيذية للبت في قضية "ذات أهمية اقتصادية أو سياسية كبيرة".