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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث فى شئون الجماعات الإسلامية: هدف الإخوان من حكم مصر تحويلها لولاية إسلامية

سامح عيد، الباحث
سامح عيد، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية

قال سامح عيد، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن الدولة المصرية عبر التاريخ متنوعة، وفكرة التحكم ممن يدعون السلفية، بالمسار المصري بالكامل أمر في غاية الخطورة.

تدمير الهوية المصرية

وأكد سامح عيد، خلال تقرير عرضته فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشعب المصري انزعج كثيرًا من بداية حكم الإخوان، خاصة أن الهوية المصرية الثقافية بدأ يحدث بها تغيير جوهري خاص بفكر هذه الجماعة.

وعود رئيس كاذبة 

وأضاف في حديثه، أن وعود الرئيس محمد مرسي كونه رئيسًا لجميع المصريين تغيرت وأصبح رئيس أهله وعشيرته، والتي قالها واضحة في خطاباته الشهيرة، كما أن الحروب التي كانت ستدخل مصر فيها أثناء حكم الجماعة كانت حروبًا دينية، وليست من أجل القومية المصرية، خاصة أنهم منحوا الدولة المصرية لقب الولاية.

30 يونيو بداية تعديل المسار المصري  

وأفاد التقرير أن كثيرًا ما كانت الجماعة تسعى إلى تحويل مصر لولاية إسلامية والبعد عن الحكم المدني أو العسكري، وهذه المساعي أدركها الشعب المصري سريعًا، لذا جاءت ثورة 30 يونيو لإصلاح ما أفسدته الجماعة.

سامح عيد باحث في شؤون الجماعات الإرهابية اكسترا نيوز تقرير اكسترا نيوز 30يونيو

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