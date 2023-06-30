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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

برلماني: 30 يونيو ثورة شعبية شاركت فيها الملايين للإعلان عن حقبة جديدة

سامح فتحى حبيب
سامح فتحى حبيب

قال سامح فتحى حبيب، عضو مجلس النواب عن مركزي السنطة وزفتى بالغربية، إن الشعب المصري على مرّ العصور أثبت قدرته على حماية وطنه، لافتًا إلى أن 30 يونيو ثورة شعبية خرج فيها ملايين البشر ليعلنوا للعالم حقبة جديدة من التاريخ بصبغة شعبية يقودها أحد قادة الجيش الذى حمل  رأسه على كتفه فى أخطر حقبة عاشها المصريين على مر العصور.

وأضاف حبيب أن مصر الآن تشهد طفرة كبيرة على كافة الأصعدة ويشعر بها أغلبية الشعب بالرغم من التحديات التى يعيشها العالم أجمع.

بدوره، أكد أحمد عبد القادر أحد نشطاء 30 يونيو أن الثورة غيرت شكل الدولة من ميليشيات إلى دولة مؤسسات، مشيرًا إلى أن مصر أصبح لديها صوت مسوع على مستوى العالم أجمع.

وأضاف أن الرئيس زار بلاد لم يقم رئيس مصري بزيارتها من قبل، علاوة على استقبال زعماء من جميع أنحاء العالم لم يزورا البلاد من عشرات السنين ما يرسخ قوة مصر الإقليمية والدولية.

عضو مجلس النواب ثورة يونيو شعبية خرج ملاين البشر

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