مصطفى بكري: الإعلام كان رأس الرمح في ثورة 30 يونيو للدفاع عن الدولة المصرية

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن القائد العام للجيش الفريق أول عبدالفتاح السيسي كان بطل الحلقات والمواقف عندما حذر أكثر من مرة في 8 مارس 2012، وفي 23 يونيو 2013، وفي أول يوليو 2013، وبعث فينا الأمل وأدركنا أن اللحظة آتية.

وأضاف بكري، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن فئات المجتمع المختلفة كان لها دور في التصدي لجماعة الإخوان الإرهابية، الجيش والشرطة والقضاء وحركة تمرد وجبهة الإنقاذ وفئات ونقابات وأحزاب عديدة، والمثقفين، الذين كان لهم اعتصامهم المدوي.

وأردف أن كل هذه الفئات كانت طواقة لتحرير الإرادة المصرية، وكان الإعلام رأس الرمح في ثورة 30 يونيو للدفاع عن الدولة المصرية، والذي سعى لمواجهة مباشرة وصريحة مع جماعة الإخوان ومندوبها في القصر الرئاسي محمد مرسي.

وأكد أن الإعلام المصري لعب دورًا مهمًا في فضح مخططات الإخوان، وفضح موقف محمد مرسي الذي أراد يعيد مجلس الشعب للحياة، وموقف الإعلام عندما أعلن مرسي عن الإعلان الدستوري الانقلابي، كان هناك أبطال حقيقيين من الإعلاميين والصحفيين ومن يقفون خلف الكاميرا للدفاع عن الوطن، أمام زيف وكذب وادعاء ومظلومية، عادوا بها مرة أخرى ليبثوا عبر إعلامهم المسموم في الخارج معلومات كاذبة وتقديم أنفسهم على أنهم ضحايا.