رئيس جامعة سوهاج يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو

بعث الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو.

وقال رئيس الجامعة في نص البرقية: «يسعدنى ويشرفنى أن أتقدم لفخامتكم بخالص إعزازى وتقديري بمناسبة احتفال مصرنا العزيزة بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، هذا اليوم الذي يعد علامة فارقة ومضيئة فى تاريخ مصر الحديثة ومهدت للجمهورية الجديدة، اليوم الذى انتفض فيه الشعب للحفاظ على وطنيته وهويته المصرية الأصيلة. ليصنع واحدة من أعظم الثورات في التاريخ، وينقذ البلاد من الفوضى والانهيار، مثمنًا بكل فخر وإعزاز الدور الوطنى الذى قام به رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل في حماية الجبهة الداخلية للوطن وتدعيم وتأييد الإرادة الحرة لشعب مصر العظيم، داعيًا المولي عز وجل أن تستمر عجلة التنمية في ظل قيادتنا الحكيمة لإعلاء شأن الوطن بين الأمم، وإقرار السلام في منطقتنا العربية جنبًا مع الإصلاح الشامل والتنمية، وأن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء».