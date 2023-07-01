"من الدوم إلى الشاشة".. مواهب شابة قدمتها الشركة المتحدة

شمالًا وجنوبًا، شرقًا وغربًا.. من كل ربوع مصر داخل مختلف القرى والنجوع، عيون تحلم بمن يشير لهم إلى الطريق الصحيح؛ من هُنا جاءت فكرة برنامج "الدوم" الذي كان مُفتاح بوابة الأمل؛ فتح ذراعيه لكل المواهب الفريدة، واستقبلتهم لجان التحكيم بحماسٍ شديد تُقيّمهم وتتفاعل معهم وأخيرًا تُعلن الفائزين منهم، ليخرج من "الدوم" إلى شاشة كل بيت، معلنًا أن مصر لا تنضب أبدًا من المواهب.

"مصر بها كل ما نتمناه ولكننا فى حاجة للوصول إليه.. هناك آليات ومبادرات يمكن من خلالها اكتشاف المواهب، سواء فى كرة القدم، أو الشعر، أو الكتابة الأدبية وغيرها من الفنون"، كلمات قالها الرئيس عبدالفتاح السيسى، أشار بها إلى المبدعين أصحاب المواهب الحقيقية، في مختلف المجالات، وذلك تعقيبًا على أداء مريم حسن الرصين خلال تقديمها فعاليات أحد المؤتمرات والتي أثبتت جدارتها فيه.

مريم حسن.. أثبتت جدارتها في التقديم التليفزيوني

في مجال التقديم التليفزيوني؛ استطاعت مريم حسن أن تُثبت موهبتها وأحقيتها بالفوز، بدأت مريم حسن رحلتها من مرسى مطروح تجاه حلمها، من خلال مشاركتها في الموسم الأول من برنامج اكتشاف المواهب "الدوم"، في فئة التقديم التلفزيوني، وحصلت على إشادات عديدة من لجان التحكيم، وكان من ضمنها اللجنة التي تضمنت أبرز المذيعات والإعلاميات في التلفزيون المصري: نجوى إبراهيم، جاسمين طه زكي ولميس الحديدي.

قدمت مريم حسن فعالية مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي التنموي، وبعد تقديمها المتميز وأدائها الرائع أشاد بها الرئيس السيسي، قائلًا: "مش هنسى أرحب بيكى وبسنك الصغير والموهبة.. إحنا كنا اتكلمنا قبل كدة إن فى مصر كل اللى بنتمناه، بس محتاجين نوصله، وكل حاجة موجودة فى الـ 104 ملايين، ومريم مثال لده ربنا يوفقك".

ومن الدوم إلى شاشة إكسترا نيوز، قدمت مريم حسن، البالغة من العمر 18 عامًا، نشرة الأخبار على قناة إكسترا نيوز، بعد قرار تعيينها فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عقب إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بها.

يارا مجدي.. من الدوم إلى شاشة إكسترا نيوز

في آخر يوم تقديم لبرنامج الدوم، قدمت يارا مجدي ولم تكن تعلم أن "الدوم" سيكون بوابة عبورها نحو تحقيق حلمها، فبعد ثلاثة أسابيع أُبلغت بقبولها في المرحلة الأولى، ومن هنا استمرت في مختلف المراحل حتى استطاعت الفوز، لتحقق حلمها بعد إحدى عشر عامًا.

قدمت يارا مجدى نفسها إلى الجمهور ولجنة التحكيم واستطاعت خلال الموسم الأول أن تكون محط أنظار الحضور حتى وصلت إلى المرحلة النهائية، وحققت يارا مجدي حلمها والتحقت بالعمل فى قناة "إكستر نيوز" إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أسماء الجمل.. موهبة أثبتت جدارتها في الغناء

ومن مجال التقديم التليفزيوني إلى مجال الغناء، عمل الدوم على تحقيق حلم المواهب التي قدمت نفسها على خشبة مسرح الدوم، حيث استطاعت أسماء الجمل تحقيق لقب نجمة الدوم 2022، بعد سنوات من حلمها بخروج موهبتها إلى النور، فعلى خشبة مسرح الدوم تألقت أسماء وحصلت على إشادات كثيرة من لجنة التحكيم والجمهور أيضًا.

خرج حلم أسماء إلى النور، بعد إنتاج فيديو كليب لها مع الفنان محمود العسيلي، ووجهت الشكر إلى الشركة المتحدة على دعمها لكل المواهب المصرية لخروج حلمهم إلى النور.

أسامة عطية.. موهبة ابن العريش تخرج إلى النور

استطاع ابن العريش أسامة عطية، إيهار لجنة تحكيم برنامج الدوم بصوته العذب، ولم يقف حُلمه عند عتبات برنامج المسابقات الأشهر في مصر "الدوم" فقط، بل خرج حلمه إلى النور بإطلاق شركة ميديا هب "سعدي – جوهر" أغنية جديدة لنجم برنامج الدوم أسامة عطية بعنوان "ماتبكيش"، والتي تعد أولى أعماله الغنائية وانطلاقة جديدة نحو بوابة الاحتراف بعد النجاح والشعبية الذي حققها في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية الدوم.

وشارك أسامة في غناء أغنية "ماتبكيش" من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية المغنية اليونانية Andromachi Dimitropoulo، وهي من كلمات مصطفى ناصر وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقي النابلسيز.

سعد سمير.. حلم يكلل بنجاح عبر شاشات التليفزيون

ومن التقديم التليفزيوني والغناء إلى التمثيل، فبعد أن حصل سعد سمير على لقب "الدوم1"، وإثبات موهبته أمام لجنة التحكيم، حصل على إشادات كبيرة من الجمهور في المنازل وامتدت الإشادات لتشمل وسائل التواصل الاجتماعي، ليشارك بعدها في الموسم الأول لمسلسل "الأصلي" من بطولة عدد كبير من نجوم الفن، كما شارك سعد سمير في أول تجربة تمثيل له من خلال مسلسل "وبينا ميعاد"، ليصبح برنامج "الدوم" سببًا رئيسيًا في خروج موهبته إلى النور.

ماريا أسامة.. من الدوم إلى التألق الفني

استطاعت ماريا أن تجذب انتباه لجنة التحكيم والمشاهدين؛ فاستحقت الفوز بالمركز الأول فى فئة التمثيل، لتمنحها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فرصة حقيقة للمشاركة مع أكبر النجوم.

وبعد فوزها في برنامج الدوم، وقعت الشركة مع "نجمة الدوم" 3 عقود، الأول خاص بمسلسل "إيجار قديم"، حيث شاركت إلى جانب الفنان شريف منير، والذى أشاد بموهبتها، قائلا: "ماريا كأنها بتشغل منذ فترة أمام الكاميرا".

كما شاركت فى "بينا معاد"، و"الأصلى" مع الفنان محمد الشرنوبى، ومن المقرر أن تشارك الفترة المقبلة فى أعمال جديدة، كما شاركت الفنان أحمد أمين في بعض المشاهد في مسلسله "الصفارة".