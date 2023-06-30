أبوشامة: الثورة المصرية أنقذت الأمة العربية من عصر المتاجرة بالدين سياسيًا

قال محمد مصطفى أبوشامة، الكاتب الصحفي، وخبير الشئون العربية، إن الثورة المصرية أثرت في جنبات المجتمع العربي، وخلصت الأمة العربية من عصر المتاجرة بالدين سياسيًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن ثورة 30 يونيو قضت بشكل نهائي على زمن المتاجرة بالدين سياسيًا ومنعت تكراره في دول أخرى، وحاصرته عالميًا.

ولفت إلى أن البصمة التي تركتها 30 يونيو على المنطقة، هي أن مصر قدمت نموذجًا مثاليًا وناجحًا، نحمد الله بعد 10 سنوات، أننا نقف في هذه اللحظة نشاهد ملامح الإنجازات وكيف أسست مصر خلال هذه السنوات العشر دولتها وجمهوريتها الجديدة القائمة بالأساس على استعادة هيبة الدولة الوطنية، في ظل هيمنة رغبات إقليمية في القضاء على الدولة الوطنية.

الثورة المصرية كانت حائط صد لوقف مشروع القوة الاستعمارية في المنطقة

وأشار إلى أن ما سمي بالربيع العربي كان اليد الطولى للقوة الاستعمارية الغربية لتحقيق أهدافها، لكن نجحت الثورة المصرية أن تكون حائط صد وحاجزًا مانعًا لعدم نجاح مشروع القوة الاستعمارية وسيطرته على المنطقة، ومصر نجحت طوال السنوات التسع الماضية أن تؤسس شكلًا حديثًا للدولة الوطنية، وكانت تهتم بشئونها الداخلية، ومسيرات الإصلاح والتنمية، ولا تتدخل في شئون الآخرين، وتدعم دول الجوار وتشارك في المحافل الدولية.

وأوضح أنه رغم كل المعوقات والصعوبات التي يمر بها العالم، انطلقت مصر في مسارات إصلاح على المستوى السياسي والاجتماعي، وفي الوقت الذي كان العالم كله في توقف بسبب جائحة كورونا، مصر استمرت في مسيرتها وقدمت نموذجًا أثر في محيطيها الإقليمي والعربي.