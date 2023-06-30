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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"ربنا يخليلنا الريس".. رسائل المواطنين فى الاحتفال بذكرى 30 يونيو (فيديو)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

احتفلت وزارة الداخلية، الجمعة، مع المواطنين وشاركتهم فرحتهم بالذكرى الـ10 لثورة 30 يونيو من خلال توزيع الورود وأعلام مصر وصناديق تحوي هدايا.

وعبر المواطنون عن فرحتهم بالذكرى العاشرة للثورة، قائلين: «أحلى حاجة حصلت في مصر كانت 30 يونيو، كانت يومًا جديدًا بالنسبة لنا كلنا، وربنا يخليلنا الريس السيسي ومصر وعيد سعيد على مصر»، بينما عبرت إحدى المواطنات عن فرحتها بثورة 30 يونيو قائلة: «بنقول للسيسي استمر وإحنا بنحبك وربنا معاك».

وعبر أحد المواطنين عن فرحته، قائلًا: «ربنا يخليلنا الرئيس اللي فاتح لنا مشاريع وفاتح بيوتنا.. التطوير اللي إحنا شايفينه في البلد هيعود علينا وعلى أولادنا بعد كده، وثورة 30 يونيو تحول كبير أوي في حياتنا».

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