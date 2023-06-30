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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كارت أحمر للجماعة: كيف أحيا المصريون ذكرياتهم مع 30 يونيو؟

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو

10 أعوام مرت على ذكرى 30 يونيو، ثورة الشعب التي شارك فيها الملايين من المصريين بجميع المحافظات، معبرين عن صمتهم تجاه حكم الإخوان الإرهابية وبثورة شعبية استطاع الشعب إنقاذ وطنهم المخطوف.

وعلى الرغم من تولي الإخوان الحكم عام واحد إلا أنهم تسببوا في الكثير من الخراب والسيطرة على القطاعات، وبالتزامن مع ذكرى 30 يونيو شارك العديد من الأشخاص ذكرياتهم مع ثورة الشعب.

شاركت المواطنة غادة شوقي بصورة لها أثناء مشاركتها بثورة 30 يونيو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ونشرت صورة مع أصغر متظاهر فى مصر 2013، مصحوبة بتعليق قالت فيه: "بدأ عهد جديد لمصر الجديدة، والتى ستكون أكبر وأعظم أجيال ورا أجيال".

وقال خيرت شكري، في منشور عبر "فيسبوك":"وجدت نفسى وأنا استرجع ذكريات أعظم ثورة فى تاريخنا المعاصر (30 يونيو)، كيف كان مخطط تنظيم الإخوان لهدم وزارة الداخلية، وأن يلعبوا على وتر الدين، لجذب التعاطف، فكانت 30 يونيو التى قضت على أخطر تنظيم حمى الله مصر".

قال شيرين حسين إن 29 يونيو 2013 ذكريات لا تنسي، وعلق: "الحمدلله والفضل لله..احتللنا الميادين .. من التحرير للاتحادية وكل ميادين مصر قبلة علي يد كل مصرية وقبلة فوق جبين كل مصري 30 يونيو إرادة شعب.. نموت نموت وتحيا مصر تحية لأبطال مصر من مصري من تمرد للاحزاب المصرية الاصيلة".

وتابع "تحية عرفان لكل القضاة وناديهم والفنانين والصحفيين والمحامين والمهنيين والحرفيين والصغار والشباب والشيوخ احزاب التجمع والوفد والمصريين الأحرار وشيوخ الأزهر والأقباط والكنيسة الإنجيلية والكنيسة الأرثوذكسية أكشاك الصحف وباعة الجرائد من قوتهم يطبعون لنا تمرد والمنشورات مصر لاتنسي ولن تنسي مصري ولي الشرف".

شاركت لينا مادحلوم في منشور عبر موقع "فيسبوك" صور أثناء مشاركتها بثورة 30 يونيو، وكتبت:"لحظة اصرار على استعادة "بهية الصبية" من عصابة حاولت سرقتها.. ذكريات غالية لحظة انطلاقنا من اعتصام وزارة الثقافة يوم 30 يونيو 2013".

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