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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العراق يطلب عقد جلسة طارئة لـ"التعاون الإسلامي" بشأن الإساءة للقرآن

فؤاد حسين
فؤاد حسين

طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الجمعة، منظمة التعاون الإسلامي بعقد جلسة طارئة واستثنائية؛ لبحث مسألة الإهانة والإساءة التي وجهت للقرآن الكريم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن "وزير الخارجية قدم طلبا لمنظمة التعاون الإسلامي بعقد جلسة طارئة واستثنائية لبحث مسائلة الإهانة والإساءة التي وجهت للقرآن أمام مسجد ستوكهولم في السويد وبحث أهم الإجراءات التي ممكن اتخاذها بهذه الشأن".

وانطلقت، مساء اليوم، التظاهرات الشعبية الحاشدة التي دعا لها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أمام مبنى السفارة السويدية في بغداد تنديدا بحرق القرآن الكريم.

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وزير الخارجية منظمة التعاون الإسلامي التعاون الإسلامي

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