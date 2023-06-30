أبطال مسلسل الاختيار: المسلسل أثر على جميع المشاهدين وزادهم انتماء وفخر بوطنهم

لا يزال مسلسل الاختيار بأجزائه الثلاثة يحظى بنسبة مشاهدة عالية وتفاعل قوي من خلال أحداثه التي تصدرت حديث الناس في مصر والدول العربية وجاء العديد من الإشادات حول أداء الممثلين.

أحمد السقا

تحدث الفنان أحمد السقا عن دوره كضيف شرف في مسلسل الاختيار الجزء الأول، وأكد أنه شعر بحالة من التوتر بمجرد دخوله إلى الفنان أحمد العوضي، نظرًا لتجسيده لدور الإرهابي هشام العشماوي في المسلسل.

وذلك بسبب رغبته في دمج نفسه في الدور وشعوره بتأثير هذا المشهد وتركه أثرًا إيجابيًا على المشاهدين الذين استمروا في الترحيب بهذا الحديث الذي دار بينه وبين العوضي، ولقى هذا الحديث انتشارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وبخصوص مشاركته في أحداث الاختيار 3، أكد السقا أنه اندمج تمامًا في العمل وقدم تصورًا دقيقًا للشخصية التي قام بتجسيدها بمساعدة المخرج والكاتب.

وعبر عن سعادته بالمشاركة في هذا العمل، مشيرًا إلى أنه كمشاهد يروج أن العمل خرج بشكل متميز وأثر بشكل إيجابي على جميع المشاهدين، خاصة الأطفال، وأضاف أنه زاد فيهم الانتماء والفخر بوطنهم العزيز مصر بوجود نجوم مثل كريم عبد العزيز وياسر جلال وأحمد عز.

أمير كرارة

أعرب الفنان أمير كرارة عن سعادته بتقديمه شخصية العقيد المنسي في مسلسل الاختيار الجزء الأول، حيث أشار إلى أن هذه الشخصية غيرت نظرة الجمهور له بشكل كبير ووضعت على عاتقه مسؤولية كبيرة، خاصة بعد تجسيده لشخصية الشهيد المنسي. كما أكد أن أسلوبه في التعامل مع الجمهور وأقرب الناس له تغير بشكل كبير.

أحمد عز

أثنى الجمهور على مشاركة الفنان أحمد عز في مسلسل الاختيار الجزء الثالث، حيث قدم شخصية ضابط الاستخبارات مروان العدوي بنجاح كبير في الشارع المصري.

وعبر الفنان أحمد عز عن إعجابه بمسلسل الاختيار وما يقدمه، وأكد أنه من الأعمال التي لا يفكر الفنان في قبولها أو رفضها، بل يجب على كل فنان أن يسعد بهذه المشاركة نظرًا لما يقدمه هذا العمل الاستثنائي وتحقيقه لصدى كبير في توثيق العمل ومراحله المهمة.

ويجب على الأجيال القادمة معرفة ما حدث في مصر بالأدلة، حيث كانت المعلومات المتوفرة تؤكد أن البلد تتعرض لمصير مخيف، والهدف من تقديم العمل هو الحرص على الوطن وعدم إلحاق الأذى والضرر به.

أحمد مكي

يعالج مسلسل الاختيار قصة الشرطة المصرية وبطولاتها في مواجهة الإرهاب وحماية الوطن. إلا أنه يسلط الضوء أيضًا على الجانب الشخصي للضابط المصري الذي لا يُرى من قبل الجمهور.

ومن بين هذه القصص، نجد قصة حب "يوسف الرفاعي" التي يجسدها الفنان أحمد مكي و"عاليا" التي تجسدها الفنانة أسماء أبو اليزيد، تظهر الشخصية القوية للضابط الذي يكون محبًا ورومانسيًا مع خطيبته “عاليا”.