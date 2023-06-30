إنجازات لا تتوقف.. الصحة: إدراج اختبارات جديدة فى معامل الوزارة فى عهد الرئيس السيسى

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضمنت إدراج اختبارات جديدة في معامل وزارة الصحة، ومنها البرنامج القومي للكشف المبكر عن مسببات الإعاقة في الأطفال حديثي الولادة، بجانب الكشف المبكر عن نقص هرمون الغدة الدرقية، لجميع المواليد، ليصبح إجمالي عدد الاختبارات نحو 5 ملايين اختبار سنويًا، كما تم إنشاء معمل التمثيل الغذائي لعمل الاختبارات التأكيدية واختبارات المتابعة الخاصة بمرض فينيل كيتونيوريا للأطفال حديثي الولادة لجميع المواليد، وفقًا للبرنامج القومي.

وأضاف عبدالغفار أن المعامل المركزية توسعت في مجالات التشخيص البكتريولوجي، لضمان سلامة المياه من الميكروبات الممرضة، إلى جانب التوسع في مجالات التشخيص الهرموني والعقاقير والسموم في الأغذية لضمان سلامة المنتجات الغذائية.

وقال «عبدالغفار» إنه خلال جائحة فيروس كورونا، تم فحص 3 ملايين عينة لجميع الاشتباهات الخاصة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة، كما تم إجراء التتابع الجيني لأكثر من 1400 عينة ممثلة لجميع محافظات الجمهورية لاكتشاف السلالات والتحورات الجديدة لفيروس كورونا الوافدة إلى البلاد، كما تم توزيع أكثر من 100 جهاز سريع لفحص كورونا (ID NOW) في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ومنافذ الحجر الصحي.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزارة وفرت 5.5 مليون جرعة من لقاح السحائي الثنائي لتطعيم الصفوف الأولى من المراحل (الحضانة – الإبتدائي – الإعدادي – الثانوي)، كما تم توفير 7 ملايين جرعة من لقاح الثنائي كبار لتطعيم الفئات المستهدفة من الصفوف (الثاني والرابع من المرحلة الابتدائية) وتوفير 6 ملايين جرعة من لقاح السحائي الرباعي لتطعيم المسافرين، ما خفض معدل الإصابة بمرض الالتهاب السحائي الوبائي إلى 0.003 لكل 100.000 نسمة.

ولفت عبدالغفار إلى أن وزارة الصحة نفذت حملات قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وحافظت على خلو مصر من المرض، وكذلك حملات قومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية، وتم وضع خريطة وبائية توضح توزيع الأمراض المشتركة ذات الأولوية على مستوى الجمهورية.