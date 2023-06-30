إنجازات 9 سنوات.. زيادة حضانات الأطفال وتطوير الإسعاف وتطبيق التأمين الصحى الشامل

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع عدد حضانات الأطفال من 2850 حضانة عام 2014 إلى 3729 حضانة عام 2023، فيما ارتفع عدد مراكز وماكينات الغسيل الكلوي في نفس الفترة من 276 مركزًا، يضم 5489 ماكينة، إلى 396 مركزًا يضم 12639 ماكينة، مضيفًا أن عدد وحدات الرعاية الأولية بلغ 5421 وحدة، يجري تطويرها، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، حيث تشمل المرحلة الأولى تطوير 1115 وحدة، تم إنهاء العمل في 475 وحدة منها، بنسبة تنفيذ تجاوزت الـ90%.

ولفت «عبدالغفار» فى بيان رسمى يستعرض إنجازات 9 سنوات، إلى أن منظومة التأمين الصحي، حظيت باهتمام كبير، بين عامي 2014 و2023 تمثل في تنفيذ 93 مشروع إنشاء وتطوير وإحلال وتجديد مستشفيات وعيادات، بتكلفة 841 مليونًا و935 ألفًا و578 جنيهًا، كما ارتفع عدد المواطنين المؤمن عليهم صحيًا من 50 مليونًا و194 ألفًا و67 مواطنًا منتفعًا، إلى 53 مليونًا و731 ألفًا و815 مواطنًا منتفعًا، فضلًا عن 15 مليونًا و279 ألفًا و912 مواطنًا من الفئات الجديدة التي تم إدراجها تحت مظلة التأمين شملت (الفلاحين والعمال، أصحاب الأعمال، سائقي التاكسي والميكروباص، فئات العمالة غير منتظمة من الصيادين، أعضاء النقابات المهنية، عمال المناجم والمحاجر والمقاولات وعمال النقل والشحن).

وأضاف «عبدالغفار» أن الدولة المصرية عملت على تطوير الخدمات الصحية في سيناء ومدن القناة (شمال سيناء – جنوب سيناء – بورسعيد – السويس – الإسماعيلية) في الفترة من 2014 حتى مارس 2023، تمهيدًا لإطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل، حيث بلغ عدد المستشفيات المنشآة حديثا والمطورة 50 مستشفى، وعدد المراكز والوحدات الصحية المنشآة حديثًا والمطورة إلى 154 وحدة ومركز، فيما قامت الهيئة العامة للرعاية الصحية، المسئولة عن الخدمة الطبية في التأمين الصحي الشامل، بتقديم 6.5 مليون خدمة طبية منذ تدشين المنظومة بكل من محافظات بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، وبلغ عدد العمليات الجراحية 82.436، كما قامت الهيئة العامة للرعاية الصحية بتوفير عدد 801, 3 برنامج تدريبي لرفع كفاءة 13,617 من عاملين الهيئة العامة للرعاية الصحية في المجالات الصحية والإدارية.

وأردف «عبدالغفار» أن أعمال التحديث والتطوير طالت هيئة الإسعاف المصرية، برفع كفاءة 204 سيارات نمطية، وإنشاء المقر الرئيسي للهيئة بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 8 أفدنة، لاستيعاب عدد الموظفين العاملين بالهيئة، وتم تطوير 118 وحدة إسعاف، كمرحلة أولى بجميع المحافظات، كما تم إنشاء 8 أبراج اتصالات، وتطوير ورفع كفاءة 9 أبراج على مستوى المحافظات، وتوريد 813 عربة إسعاف مجهزة وحديثة لتقديم خدمة إسعافية متميزة، و11 لانش إسعاف نهري، وإنشاء غرفة التحكم في البلاغات الإسعافية الرئيسية والاحتياطية لإدارة (أنظمة البلاغات، أنظمة الأطقم الإسعافية، أنظمة السيارات والمعدات الخاصة بها)، وبلغ عدد تمركزات الإسعاف في المحافظات 1972 تمركزًا، بينما بلغ عدد السيارات المزودة بجهاز تنفس صناعي 538 سيارة، تدعمها 1841 أسطوانة أكسجين، فيما تم تجهيز 96 سيارة بحضانات متنقلة، و89 جهاز تنفس صناعي للأطفال المبتسرين، وجار توريد 50 حضانة جديدة.