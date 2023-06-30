تفاصيل أزمة حجاج شركات السياحة مع أحد مراكز خدمة الحجاج السعودية

شهد موسم الحج السياحى هذا العام ازمة تعرض لها نحو 104 حجاج من حجاج المستوى الاقتصادي بسبب نقص خدمات الإعاشة المتفق عليها الحجاج مع شركات السياحة، وقد قامت غرفة شركات السياحة قبل بدء موسم الحج بتوقيع عقد بين الغرفة وأحد مراكز خدمة الحجاج السعودية تدعى “مؤسسة رواف منى” وهى المسئولة عن تقديم خدمات الإعاشة لحجاج شركات السياحة بمشعري “منى وعرفات” إلا أن هؤلاء الحجاج فور وصولهم إلى مشعر منى فوجئوا بعدم وجود أي خدمات داخل المخيم الخاص بهم ولم يتم تجهيزة لاستقبالهم على حسب ما أكد الحجاج.

تدخل سريع من وزارة السياحة والآثار لحل أزمة الحجاج

وفور انتشار ازمة الحجاج بمشعر منى وفى تدخل سريع من قبل احمد عيسى وزير السياحة والاثار، امر عيسى ، بفتح تحقيق عاجل في وجود بعض المشاكل في مخيمات حجاج السياحة بـ مشعر منى، ومنها وجود 104 حجاج لم يجدوا أماكن لهم في التفويج من مشعر عرفات الى مشعر منى .

وطلب وزير السياحة، بالوقوف على أسباب حدوث هذه الأزمة، والتأكيد على تلافيها خلال تنظيم رحلات الحج بالمواسم المقبلة.

وشدد وزير السياحة والآثار على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه أي شركة سياحة يثبت تقصيرها في حقوق أي من الحجاج، كما ستتم مخاطبة وزارة الحج السعودية بمن يثبت تقصيره من مراكز خدمة الحجاج.

بلاغات شركات السياحة ضد شركة لخدمة الحجاج السعودية

قد تلقت بعثة الحج السياحي بلاغات من عدة شركات سياحة ضد شركة رواف مني التي تقدم خدمات الإعاشة (الطوافة) لحجاج السياحة بمني وعرفات حول نقص الخدمات المقدمة للحجاج بمني وعرفات والتي تناقض البنود الواردة في العقد المبرم ما بين غرفة شركات السياحة المصرية وشركة رواف منى.

وطالبت البعثة من كافة الشركات التي تعرض حجاجها لمشكلات خلال فترة إقامتهم بمخيمات منى وعرفات بضرورة حصر تلك المشكلات وإبلاغ وزارة السياحة والآثار بها حتى يتسنى لغرفة شركات السياحة مطالبة شركة رواف مني بتعويض هؤلاء الحجاج ماليا وفقاً لبنود العقد المبرم بين الطرفين والذي تضمن شروط جزائية حال الإخلال به.

انتشار مفتشي وزارة السياحة السياحة لمتابعة أحوال الحجاج

أكدت سامية سامي رئيس بعثة الحج السياحى والمتواجدة حاليًا بالأراضي السعودية، أن البعثة تتابع أحوال الحجاج في المخيمات خلال تواجدهم بمشعر مني للإطمئنان علي أحوالهم والاستعداد لمغادرة منى.

وأوضحت أنه تمت المتابعة داخل المخيمات المخصصة للحج السياحي الخمس نجوم والاقتصادي موضحة أن هناك مفتشي من وزارة السياحة والآثار ضمن البعثة متواجدين بين الحجاج بمنطقة المشاعر لحل المشكلات التي يمكن أن تواجههم.