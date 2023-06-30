القبض على مدرب باريس سان جيرمان بسبب العنصرية

ألقت السلطات الفرنسية اليوم، القبض على كريستوفر جالتييه المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان ونجله بسبب اتهامها بالعنصرية والتمييز.

وقالت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، إنه تم احتجاز الثنائي فى قسم الشرطة للتحقيق في التهمة المنسوبة لهما.

ويسمح للشرطة الفرنسية باحتجاز الأشخاص قيد التحقيق لـ24 ساعة، وبعدها يمكن الإفراج عنهما أو تقديمهما للمحاكمة للبت فى الإجراء القانوني.

وفي أبريل الماضي، نُشرت تفاصيل جلسة جمعت جوليان فورنييه، المدير الرياضي السابق لنادي نيس، مع جالتيه كانت بتاريخ أغسطس 2021، يشكو خلالها المدرب من كثرة وجود اللاعبين السود والمسلمين في صفوف الفريق.

ونشر الصحفي الموثوق "رومان مولينا" الذي يعمل في "مونتي كارلو"، رسالة جالتييه الذي أرسلها المدير الرياضي لنادي نيس يتهم فيها الأول بالعنصرية.

وقال في الرسالة إن واقع المدينة يجب أن يؤخذ في الاعتبار ولا يمكن أن يكون لدينا الكثير من المسلمين والسود في الفريق.

وأضاف: "نصف الفريق يوم الجمعة يكونون بالمسجد، وأخبرني بإنه ذهب إلى مطعم وأخبره الجميع إنهم يمتلكون فريقا من السود ولا يعكس فريقنا ما يريده الناس كما لا يعكس شخصيته".