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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

صحفيون يكشفون كيفية استغلال الإخوان لتوليهم الحكم وعدم تنفيذ الوعود كـ"عادتهم"

الإخوان
الإخوان

عرضت قناة الوثائقية فيلم تسجيلي بعنوان “ثورة إنقاذ مصر” عن فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية التي واجهت الدولة المصرية وكيفية استغلال الإخوان لتوليهم الحكم وعدم تنفيذ الوعود كعادتهم.

وقال محمود مسلم، كاتب صحفي،: “للاسف جماعة الإخوان ضحكت علي القوي المدنية وللأسف انساقوا وراهم وانتظروا لتنفيذ الوعود ولم تنفذ الإخوان الوعود كالعادة، حيث أن الإعلان الدستوري فلسفته قائمة علي دولة بديلة وموازية ودا الحقيقة جوهره هو الخروج عن شريعة 25 يناير والخروج على الوطنية الوطنية الحديثة”.

وأكد عصام زكريا، كاتب صحفي: “ان الاعلان الدستوري هو القشة التي قسمت ظهر البعير، وذلك لأنها كشفت تمامًا عن الوجه الحقيقي فهم لا يحترمون الدستور والقانون والتعاهدات ورايحين في سكة الدولة الثيوقراطية الدينية ذات الصوت والحزب الواحد”.

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