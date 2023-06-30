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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شركات السياحة تفوج الحجاج المتعجلين من رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق

حج
حج

بدأت شركات السياحة منذ الساعات الأولى لصباح اليوم تنفيذ خطة تفويج حجاجهم من مشعر منى بعد انتهاء الحجاج المتعجلين من رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، ورغم الزحام في مشعر منى وفي الطرق المؤدية إلى جسر الجمرات إلا أن عملية تفويج حجاج السياحة لمغادرة مشعر منى لم تشهد حتى الآن أزمات أو مشاكل كبرى.

وأوضحت بعثة الحج السياحي أن الجهود الكبيرة التي تبذلها كافة السلطات السعودية لتنظيم حركة الحجيج والحفاظ على راحتهم وسلامتهم، بجانب خبرة شركات السياحة المصرية ومشرفيها التي مكنتهم من اختيار الوقت والطرق التي تبعد افواج حجاجها عن الزحام والتدافع ،ونجحت عدد من شركات السياحة في التنسيق لإدخال الاتوبيسات الخاصة بها إلى اقرب مكان للمخيمات وبعض الشركات قام بنقل أمتعة الحجاج إلى الفنادق مباشرة

وتتابع البعثة الرسمية للحج السياحي برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار على مدار الساعة عمليات تفويج الحجاج ومغادرتهم لمشعر منى والتي من المتوقع أن تستمر حتى صباح غد السبت، وأصدرت البعثة تعليمات مشددة لمندوبي شركات السياحة باخطار البعثة أولا بأول بأية تطورات في عمليات التفويج، كما تم تكليف مشرفي البعثة بمتابعة تفويج الحجاج حتى مغادرة آخر حاج لمشعر منى.

وأكدت سامية سامي رئيس  البعثة، أنه يتم المتابعة علي مدار الساعات الماضية أحوال الحجاج في المخيمات خلال تواجدهم بمشعر منى للاطمئنان علي أحوالهم والاستعداد لمغادرة منى، وأوضحت أنه تمت المتابعة داخل المخيمات المخصصة للحج السياحى الخمس نجوم والاقتصادي، وتواجد مفتشى الوزارة بين الحجاج بمنطقة المشاعر لحل المشكلات التى يمكن أن تواجههم ،مشيرة إلى أن هناك التزام كبير من جانب شركات السياحة بتعاقداتها مع الحجاج.

وأضافت أن وجود الوعاظ والمشايخ في المخيمات ساهم كثيراً في التخفيف علي الحجاج خاصة الفتوي بجواز الرجم علي مدار الساعة لتجنب التزاحم والتدافع بجسر الجمرات والطرق المؤدية إليه للحفاظ على أرواح الحجاج.

وأكدت رئيس البعثة أن عملية تفويج الحجاج من مشعر منى تسير كما هو مخطط لها حتى الآن معربة عن أملها أن تنتهي على خير للحجاج.

شركات السياحة الحجاج متعجلين المتعجلين رمي الجمرات أيام التشريق مشعر منى

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