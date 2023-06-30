العراق يعلن إعادة 621 من السودان حتى الآن

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، إعادة 621 شخصا من السودان حتى الآن، من بينهم سوريون وسودانيون.

وقال المتحدث باسم الخارجية - في بيان أوردته قناة (العراقية) الإخبارية اليوم الجمعة - "إن رحلة الإجلاء الأخيرة التي خصصها رئيس مجلس الوزراء وصلت إلى بغداد وعلى متنها العشرات من العراقيين ومواطنين عرب كانوا عالقين في السودان جراء الأحداث هناك".. موضحا أنه بخمس طائرات نوع ( C130) تم إعادة 621 شخصا حتى الآن من بينهم العشرات من الجنسيتين السورية والسودانية.

وأضاف أن غرفة عمليات الاستجابة للدبلوماسية الطارئة، بذلت قصارى جهدها بالتنسيق مع القوة الجوية العراقية لإنجاح الجسر الجوي المخصص للإجلاء.وكانت وزارة الخارجية العراقية، أعلنت في وقت سابق، إجلاء 126 عراقيا و15 سوريا من السودان، على متن طائرة عراقية، انطلقت من بورتسودان متوجهة إلى بغداد.