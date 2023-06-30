ads
الجمعة 30 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العراق يعلن إعادة 621 من السودان حتى الآن

العراق
العراق

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، إعادة 621 شخصا من السودان حتى الآن، من بينهم سوريون وسودانيون.

وقال المتحدث باسم الخارجية - في بيان أوردته قناة (العراقية) الإخبارية اليوم الجمعة - "إن رحلة الإجلاء الأخيرة التي خصصها رئيس مجلس الوزراء وصلت إلى بغداد وعلى متنها العشرات من العراقيين ومواطنين عرب كانوا عالقين في السودان جراء الأحداث هناك".. موضحا أنه بخمس طائرات نوع ( C130) تم إعادة 621 شخصا حتى الآن من بينهم العشرات من الجنسيتين السورية والسودانية.

وأضاف أن غرفة عمليات الاستجابة للدبلوماسية الطارئة، بذلت قصارى جهدها بالتنسيق مع القوة الجوية العراقية لإنجاح الجسر الجوي المخصص للإجلاء.وكانت وزارة الخارجية العراقية، أعلنت في وقت سابق، إجلاء 126 عراقيا و15 سوريا من السودان، على متن طائرة عراقية، انطلقت من بورتسودان متوجهة إلى بغداد.

وزارة الخارجية العراقية الخارجية العراقية السودان العراقية بغداد

الأكثر قراءة

جمال شعبان ينعى معلم المنيا: "شهيدٌ للنظافة والنزاهة ولقمة العيش الحلال"

وثائقى "ثورة إنقاذ مصر".. إجهاض مخطط "الإرهابية" ضد مؤسسات الدولة

في ذكرى رحيله.. محطات فنية في حياة نظيم شعراوي

ميعاد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس وبالاسم

نشاط لوجيستي.. "اقتصادية قناة السويس" تستقبل عشرات الرحلات السياحية

مستوطنون يحرقون محاصيل الفلسطينيين فى الخليل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد سليمان

30 يونيو.. ثورة ضد غباء الإخوان

علي ترك

30 يونيو وعربة كراسى المقطم

محمد الفايدي

جسور الثقة والثقافة المؤسسية

حسين دعسة

حددها ​​رئيس الوزراء السابق لأوكرانيا: عناصر نحو انتصار أوكرانيا وإحلال السلام مع روسيا

مدحت بشاى

عندما تكون الوصاية جاهلة وغاشمة

عبد الرحيم طايع

النوستالجيا القاتلة!

بسنت حسن

حلف الثلاثين من يونيو

ماجد حبته

شفرة 30 يونيو

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يحرقون محاصيل الفلسطينيين فى الخليل

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟