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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

«الحلم» فيلم يكشف تأثير «حياة كريمة» على حياة المصريين (فيديو)

حياة كريمة
حياة كريمة

عرضت قناة ON E فيلما قصيرا بعنوان «الحلم» للمخرج أحمد فايز، حيث يتناول قصة أسرة مصرية تحولت حياتها بشكل كبير بفضل مبادرة "حياة كريمة".

ويستعرض الفيلم العديد من التفاصيل التي تحسنت في حياة المصريين، خاصةً في حياة أسرة حاتم عزب التي تقطن في قرية زاوية صقر.

يتحدث العمل عن تأثير مبادرة "حياة كريمة" على هذه الأسرة، وكيف أنها تمكَّنت من العيش في مسكن أفضل وتعليم أبنائها، بالإضافة إلى العديد من التفاصيل الحياتية الأخرى التي جعلت حياتهم أكثر راحة.

أعد الفيلم بيشوي ناصر للتصوير، وحميد حسين وشريهان حسن للإعداد، ومحمد الوحاتي للمونتاج وتزامن عرضه مع الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

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