لجنة التخطيط بالأهلى تدرس تمديد عقد أفشة لمنع أزمة العروض الخليجية

تدرس لجنة التخطيط في الأهلي برئاسة محسن صالح، والتنسيق مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، تمديد عقد محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وكشف مصدر مسئول بالقلعة الحمراء، أن قرار اللجنة يأتي بعد تلقي اللاعب عدة عروض من أندية الغرافة القطري والجزيرة الإماراتي خلال الفترة الحالية عن طريق إحدى شركات التسويق الأوروبية.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إدارة الكرة رفضت مناقشة الأمر نظرًا لحاجه الفريق إلى جهوده بناءً على طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني، والذي رفض رحيل بعض العناصر التي يعتمد عليها في الميركاتو بعد قرار بيع حمدي فتحي للوكرة القطري.

وأشار إلى أن اللجنة طلبت تمديد عقد أفشة مبكرا لمنع تكرار أزمة حسين الشحات واللعب بورقة العروض الخليجية لفرض شروط علي النادي، وإنهاء الأمر مبكرًا قبل انطلاق الموسم الأخير في عقده مع الفريق.

وأوضح المصدر، أن لجنة التخطيط اقترحت على اللاعب تمديد عقده لمدة موسمين مقبلين والموافقة على رحيله في حالة وصول عرض رسمي للنادي في أي وقت والابتعاد عن وكلاء اللاعبين في المماطلة وتأجيل تمديد عقده.

وكان الفريق الأول بالنادي الأهلي قد حقق فوزًا كبيرًا على نظيره البنك الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

أحرز أهداف الفريق كل من التونسي علي معلول وأحمد عبد عبدالقادر ومحمود كهربا.