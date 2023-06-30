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الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القومي لذوي الهمم": نشهد طفرة بالخدمات المقدمة لنا بعد 30 يونيو

جريدة الدستور

قال خالد حنفي، المتحدث باسم المجلس القومي لذوي الهمم، إن هناك نقلة نوعية وطفرة في الخدمات المقدمة لذوي الهمم بعد ثورة 30 يونيو.

وأضاف حنفي، خلال حواره مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على  فضائية "إكسترا نيوز"، أنه منذ بداية لجنة الخمسين التي قامت بوضع دستور جديد للبلاد منذ 10 سنوات تضمنت عضو من ذوي الهمم، وهو الدكتور حسام المساح، وكنت مساعد له وتم العمل على إعداد مواد للدستور تحفظ حقوق ذوي الإعاقة. 

وأوضح المتحدث باسم المجلس القومي لذوي الهمم، أبرزها المادة 81، والتي تنص على تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، لافتًا إلى أن هذه المادة ضمت لأول مرة الأقزام لذوي الاحتياجات الخاصة، ونصت تخصيص نسبة لذوي الهمم بالوظائف.

 

 

 

 

10 سنوات أشخاص ذوي الإعاقة الاحتياجات الخاصة القومي لذوي الهمم

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