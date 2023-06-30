مصر الرقمية.. تدريبات عملية لتأهيل الشباب لسوق العمل بجميع الصناعات

أجرت كاميرا برنامج "صباح الخير يا مصر"، جولة في المعهد القومي للاتصالات، حيث تحدث الإعلامي محمد الشاذلي مع بعض المتدربين بخصوص استخدام الأدوات الرقمية المتطورة في صناعات كثيرة جدًا.

وقال أحد المتدربين للبرنامج المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية:"عرفت عن تدريب الشباب من خلال الصفحة الرسمية للمعهد، هذه التدريبات تجعلنا مؤهلين لسوق العمل عن طريق أكواد ومشاريع عملي، ولديّ أصدقاء يعملون في شركات إنترناشيونال مميزة في مصر".

وقال متدرب آخر:"نتابع صفحة المعهد كل فترة، لأنها تطرح مواعيد التدريبات أولًا بأول، فهي تطرح الكثير من التدريبات وبالتالي فنحن نحرص على معرفة مواعيد الاختبارات، وأنا أتدرب هنا منذ أسبوع، وحصلنا على محاضرات في المهارات التقنية وغيرها من الأمور لضمان التواصل الجيد مع الناس والتقنيات الواجب اتباعها عند دخول المقابلات الشخصية، هنا يتم تجهيزنا من كل الجوانب على مدار 4 شهور من أجل الالتحاق بسوق العمل والعمل بأفضل الشركات في هذا المجال".