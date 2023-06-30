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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

باحث قبطي: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من مصير مجهول

كريم كمال
كريم كمال

قال كريم كمال الكاتب والباحث القبطي، إنه منذ وصول جامعة الإخوان المحظورة للسلطة في مصر بدأت معالم الطريق المجهول تظهر بوضوح من خلال زرع الفتنة ومحاولة تغيير الهوية المصرية مع وضع خطة للسيطرة على الدولة ومفاصلها.

وأضاف كمال في تصريحات لـ"الدستور": “أدرك الشعب المصري الذكي بالفطرة ذلك وتصدي لهم، ونحن لم نتردد لحظة في المشاركة في صورة الثالث من يونيو التي أنقذت مصر”.

وتابع: “بعد وضوح أهداف الجماعة المحظورة بدأت أشارك مع القوى الوطنية في العديد من اللقاءات لاتخاذ القرار المناسب من أجل الدفاع عن الوطن في لحظات حاسمة وتاريخية، ووجهنا العديد من الرسائل لهم من أجل الحفاظ على النظام الديمقراطي ومطالبتهم بالتراجع عن هذا الطريق، ولكن لم نجد أي استجابة، فكان قرارنا جميعًا بالتحرك والنزول إلى الميادين لحماية مصر ونظامها الديمقراطي من الخطط المشبوهة التي أعدتها الجماعة المحظورة”.

واستكمل: “خرجنا وخرج معنا ملايين من أبناء الشعب المصري في ثورة شعبية وطنية أسست لدولة الحرية والديمقراطية والمواطنة حيث خرج الجميع تحت شعار كلنا مصريين وهنا يجب أن نوجة تحية إعزاز وتقدير للجيش المصري الباسل ورجاله الأبطال لحمايتهم لثورة الشعب المصري”.

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