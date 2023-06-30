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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قصر ثقافة سوهاج يوزع هدايا على مرضى معهد الأورام في عيد الأضحى

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

في لفتة إنسانية، زار فرع ثقافة سوهاج معهد الأورام للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقدم الفرع احتفالية العيد مع الأطفال المرضى بالسرطان في معهد الأورام بسوهاج، وذلك لتخفيف آلامهم ومشاركتهم فرحة العيد.

تضمنت الاحتفالية العديد من الفقرات الغنائية والترفيهية من المواهب بالفرع، منها فقرات (التنورة، والبلياتشو، وفقرة غنائية، وفقرة عزف على الجيتار، وعزف بيت بوكس، بجانب فقرة إنشاد ديني، وفقرة شعرية، ورسم على وجوه الأطفال، وورشة رسم وتلوين للأطفال المرضى وأسرهم).

كما قدمت مجموعة من خدمة الكنيسة فقرات للمواهب، بجانب فقرة ترفيهية بالعرائس والماسكات على شكل حيوانات الغابة، وتقليد شخصيات وأصوات للموهبة.

وفي الختام، تم توزيع هدايا على الأطفال المرضى بمناسبة العيد.
 

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