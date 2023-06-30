خلال 9 سنوات.. مليار و600 مليون جنيه إعانات الطوارئ للعمال في الشركات المتعثرة

قامت وزارة العمل خلال ال9 سنوات الأخيرة، من خلال صندوق إعانات الطوارئ بمساندة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام التي تعثرت متأثرة بتداعيات فيروس كورونا المستجد، وقد بلغ إجمالى المبالغ التى تم صرفها مليار و600 مليون جنيه خلال 9 سنوات، منها 1,532 مليار جنيه لمساندة منشآت قطاع السياحة فقط، استفاد منها 206 ألف و365 عاملا.

وعلى جانب آخر، كان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد أصدر 10 قرارات وتوجيهات في عيد العمال الأخير مطلع شهر مايو 2023 الماضي، كانت بمثابة امتداد لثقافة ثورة 30 يونيو في مجال ملفات وقضايا العمل، حيث وجه الرئيس في تلك الاحتفالية وزارة العمل بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتفعيل عمل الصندوق فور إنتهاء الإجراءات القانونية بصرف 1000 جنيه إعانة عاجلة، وكذلك إصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان" لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.

كما جاء من ضمن القرارات، الالتزام بالنسبة المقررة قانونا" 5٪" لتشغيل الأشخاص ذوي الهمم، ودراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب بحضور ممثلي العمال وأصحاب العمل ،وإعادة طرحه للحوار، على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي، وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها،مع المعايير الدولية.

وكذلك سرعة انتهاء وزارة العمل من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، ومن الإجراءات الرامية للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل وتحقيق بيئة عمل آمنة، وإطلاق حملة قومية لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب،وقيام الوزارات والجهات المعنية بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلا.