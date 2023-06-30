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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس شباب النواب: 30 يونيو نموذجًا فريدًا في تاريخ الثورات الشعبية

الدكتور محمود حسين
الدكتور محمود حسين

هنأ الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكري العاشرة لثورة 30 يونيو.

وأكد الدكتور محمود حسين في بيان صحفي اليوم، أن ثورة 30 يونيو حافظت على وحدة مصر وجاءت بقيادة وطنية وضعت مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وغيرت مسيرة هذا الوطن، وأعادت لمصر ثقلها الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن ثورة 30 يونيو صححت مسار دولة بأكملها، وقضت على مؤامرات الفوضى الخلاقة التي أبدعت جماعة الإخوان في تنفيذها وفقا لأجندات وأطماع خارجية رأت أن استمرار الفوضى ونزع الأمن والاستقرار داخل الدولة عاملان أساسيان من عوامل استنزاف خيراتها.

وطالب رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، المصريين بالتلاحم والوقف خلف القيادة السياسية لمواجهة المخططات التى تستهدف أمن واستقرار الوطن من حين لآخر، وأن نستعيد روح ٣٠ يونيو التى زرعت بداخلنا حب الوطن والدفاع عنه مهما كانت التضحيات.

وأكد أن ثورة ٣٠ يونيو مثلت نموذجًا فريدًا في تاريخ الثورات الشعبية بتجسيدها لإرادة المصريين وإصرارهم على التصدي لمن حاول احتكار البلاد وقدرته على تجاوز ما يتعرض له من تحديات.

وشدد على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق نجاحا كبيرا في فرض حرية القرار المصري ورفض التبعية لأي دولة، وهو ما يؤكد أن ثورة ٣٠ يونيو وضعت مصر على الطريق الصحيح نحو البناء والتنمية.

وأشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالدور الكبير والواضح الذي بذله الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الرياضة والرياضيين وهو ما انعكس علي تحقيق إنجازات كبيرة حققتها الرياضة المصرية بعد ثورة 30 يونيو، وتجلّت فى طفرة البنية التحتية واهتمام الدولة بالرياضيين، إضافة إلى استضافة بطولات كبرى تحت رعاية القيادة السياسية، وتكريم عشرات الرياضيين فى كل الألعاب بعد تحقيق نجاحات إقليمية ودولية.

واختتم تصريحاته بان الرياضة  لم تكن بعيدة عن عقل وفكر الرئيس السيسى منذ توليه المسئولية بل وضعها فى مقدمة اهتماماته وكانت لعبارة " الرياضة أمن قومى " التى أطلقها الرئيس مفعول السحر فى منح الرياضيين فى جميع اللعبات الرياضية الضوء الأخضر للإبداع والانطلاق لتحقيق البطولات وحصد الميداليات القارية والدولية ورفع علم مصر خفاقا فى جميع الأحداث والتظاهرات الرياضية العالمية والأولمبية بجانب تدشين صروحا ومنشآت رياضية على أعلى مستوى جعلت من مصر قبلة لاستضافة بطولات العالم والقارة الأفريقية والأشقاء العرب و أعادت لمصر ريادتها ووضعها فى قلب العالم.

الدكتور محمود حسين الرياضة بمجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو جماعة الإخوان مجلس النواب والرياض

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