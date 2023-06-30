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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في ذكرى رحيله.. محطات فنية في حياة نظيم شعراوي

نظيم شعراوي
نظيم شعراوي

يصادف اليوم ذكرى رحيل الفنان القدير نظيم شعراوي الذي رحل عن عالمنا في 30 يونيو 2010 عن عمر ناهز الـ87 عاماً إثر إصابته بمرض الزهايمر.

وبدأ الفنان نظيم شعراوي يشعر بموهبته الفنية ليدخل المجال الفني في نهايه الأربعينيات، بعد أن التحق بمعهد خاص يديرة الريجيسير قاسم وجدي على يد كبار الممثلين، ليعمل بعدها على مسرح رمسيس والمسرح القومي لينال شهرته من خلال أدواره المسرحية ومن أهمهم مسرحية شاهد ما شفش حاجة بطولة الفنان عادل إمام.

وقدم الفنان نظيم شعراوي الكثير من الأعمال السينمائية  من ضمنها: “طيور الظلام - يا عزيزى كلنا لصوص - طائر الليل الحزين - العصفور والفتوة والوحش - إسماعيل ياسين يقابل ريا وسكينة - إسماعيل يس بوليس سرى - الواد محروس بتاع الوزير - رابعة العدوية - رسالة إلى الله - هدى ومعالى الوزير - العتبة الخضراء - مع تحياتى لأستاذى العزيز - عمل إيه الحب في بابا - ليلة بكى فيها القمر”.

وكانت معظم الأعمال الفنية التي شارك فيها الراحل نظيم شعراوي أدوار لشخصيات مهمة او رجال أعمال خصوصا أن ملامح وجهه كانت تساعده بشكل كبير في تقديم هذه الأدوار، وكان أول أدواره دور طيار في فيلم "فتاة من فلسطين" عام 1948، لتبدأ بعدها مسيرته ويقدم أكثر من 200 عمل فني السينما والمسرح.

رحيل الفنان القدير نظيم شعراوي عن عالمنا

كان يعاني الفنان القدير نظيم شعراوي في آخر أيامه من مرض فقدان الذاكرة الذي تسبب في اعتزاله الفن بشكل رسمي خصوصاً بعد إصابته بألم شديد ولم يستطيع التحرك من المنزل، وكان آخر عمل فني له بمسلسل “الرجل الآخر” على كرسي متحرك.

نظيم شعراوي الفنان القدير نظيم شعراوي شعراوي الزهايمر رحيل الفنان القدير نظيم شعراوي

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