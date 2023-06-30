في ذكرى 30 يونيو.. إنجازات منظومة التأمين الصحي منذ انطلاقها

كشف الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن إنجازات منظومة التأمين الصحي الشامل منذ انطلاقها والتى تقترب من ٤ سنوات.

وأضاف ل "الدستور" إنه تم تقديم أكثر من 22.5 مليون خدمة طبية فى منشآت هيئة الرعاية الصحية ب4 محافظات شملت بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء، بالإضافة إلى تقديم 10.5 مليون خدمة طب أسرة تم تقديمها بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل..

وأشار إلى أنه تم إجراء 350 ألف عملية تختلف حدتها ما بين عمليات كبرى ومتقدمة وذات مهارة بمحافظات منظومة التأمين الشامل والمنتفع لم يتحمل أكثر من 400 جنيه نسبة مساهمة، كما تم تقديم أكثر من 9 ملايين خدمة طبية تشخيصية فى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات.

وأضاف أنه بلغ عدد المنشأت الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، 122منشأة طبية ب5محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس، معتمدة ومسجلة وفقًا للمعايير القومية المعترف بها عالميًا.

إنجازات منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد

وأضاف السبكى أنه تم تقديم أكثر من 9.8 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، من خلال مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، والتي شملت بداية من الفحوصات الطبية الشاملة وخدمات الرعاية الصحية الأولية، مرورًا بالخدمات التشخيصية الأشعة والمعمل، وصولًا إلى العمليات والتداخلات الجراحية الكبرى باستخدام أحدث التقنيات وفق الممارسات الطبية العالمية.

وأضاف أنه بلغ عدد المنشآت الصحية التي تعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد 44 منشآة صحية، منها 35 مركز ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 9 مستشفيات، وذلك لتشمل الخدمات الصحية تغطية كافة أرجاء وضواحي ببورسعيد.

وأوضح أنه تم اعتماد 100% من وحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظة بورسعيد، وذلك وفق أعلى معايير الجودة العالمية والحاصلة على درجة الاعتماد القومي GAHAR المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية إضافة إلى اعتماد 98% من مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة



وتابع أن التكلفة الإجمالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، بلغت 7 مليارات و 605 مليون جنيه، حيث وصلت قيمة التكلفة الخاصة بالتجهيزات الطبية وغير الطبية 1.475مليارجنيه، فيما بلغت تكلفة البنية التحتية 5.680 مليار جنيه مصري، بينما بلغت قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الطبية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد في مرحلة التشغيل التجريبي 450 مليون جنيه.



إنجازات منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية

وقال رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إنه تم تقديم أكثر من 5,5 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، وبلغ إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالإسماعيلية بلغت أكثر من 3 مليون خدمة رعاية صحية أولية.

وأضاف أنه بلغت عدد المنشآت الصحية التي تم اعتمادها وفق أعلى معايير الجودة العالمية والحاصلة على درجة الاعتماد القومي GAHAR المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية 5 منشآت صحية، وهم "مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة، وحدة طب أسرة الشهيد محمد رفعت، وحدة طب أسرة الروضة، مركز طب أسرة الواصفية، مركز طب أسرة المستقبل"، إضافة إلى نجاح تسجيل 20 منشآة صحية أخرى.

وتابع أن التكلفة الإجمالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، بلغت 10مليارات و 125مليون جنيه، حيث وصلت قيمة التكلفة الخاصة بالتجهيزات الطبية وغير الطبية 1.9مليارجنيه، فيما بلغت تكلفة البنية التحتية 7.7مليار جنيه مصري، بينما بلغت قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الطبية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية في مرحلة التشغيل التجريبي 525 مليون جنيه.



إنجازات منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر

قال الدكتور أحمد السبكى، إنه تم تقديم أكثر من 7.8 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، لافته إلى أنه بلغ إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالأقصر التي بلغت 3.5 مليون خدمة رعاية صحية أولية.

فيما بلغ إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بالمستشفيات التابعة للهيئة بالأقصر بلغت أكثر من 3.36 مليون خدمة طبية وعلاجية، تم تقديمها من خلال 6 مستشفيات تابعة للهيئة بالمحافظة حتى الآن، وهم مستشفيات «حورس التخصصي، طيبة التخصصي، الكرنك الدولي، إيزيس التخصصي، الأطفال التخصصي، مجمع الأقصر الطبي الدولي».

وأضاف أنه بلغ عدد المنشآت الصحية التي تم اعتمادها وفق أعلى معايير الجودة العالمية والحاصلة على درجة الاعتماد القومي GAHAR المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية 11 منشآة صحية بمحافظة الأقصر، منهم مستشفيي «إيزيس التخصصي وطيبة التخصصي»، إضافة إلى9 وحدات ومراكز لطب أسرة تم اعتمادهم بالمحافظة خلال عامين، إضافة إلى نجاح تسجيل 43 منشآة صحية أخرى، تميدًا للحصول على درجة الاعتماد القومية.

وأشار إلى أنه بلغ إجمالي تكلفة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، تبلغ 9.625 مليار جنيه، تشمل 7.300 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية المقرر عملها ضمن المنظومة الجديدة والبالغ عددها 59 مركز ووحدة صحية و 6 مستشفيات، بالإضافة إلى 1.800 مليار جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغيرالطبية لتلك المنشآت، و 525 مليون جنيه تكلفة التشغيل للمنظومة لمدة ثلاثة شهور.

إنجازات منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء

قال الدكتور أحمد السبكي، إنه تم تقديم أكثر من 570 ألف خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء، كما بلغ إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بالمستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء أكثر من 270 ألف خدمة طبية وعلاجية، تم تقديمها من خلال مستشفيات تابعة للهيئة بالمحافظة حتى الآن، وهم مستشفيات «شرم الشيخ الدولي، رأس سدر المركزي »، منها 185 ألف بالعيادات الخارجية، وحوالي 4000 عملية وجراحات متنوعة.

وأضاف أنه بلغ إجمالي تكلفة مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء، تبلغ 3.280 مليار جنيه، تشمل 2.100 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية المقرر عملها ضمن المنظومة والبالغ عددها 23 مركز ووحدة صحية و 8 مستشفيات، بالإضافة إلى 580مليون جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغيرالطبية لتلك المنشآت، و 600 مليون جنيه تكلفة التشغيل للمنظومة لمدة ثلاثة شهور.