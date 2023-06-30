ads
الجمعة 30 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير أمريكي: مصر تعمل على مشروع لتجميع واختبار الأقمار الصناعية بالتعاون مع الصين

الأقمار الصناعية
الأقمار الصناعية

قال موقع "سبيس نيوز" الأمريكي المعني بشؤون الفضاء، أن الصين سلمت مجموعة من الأقمار الصناعية إلى مصر كجزء من برنامج لتطوير قدرة الدولة على تجميع الأقمار الصناعية ودمجها واختبارها، حيث سلمت الصين نموذجين أوليين للقمر الصناعي ونموذج رحلة واحد إلى مصر في مارس الماضي، وتم إجراء التجميع والاختبار النهائيين في مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية بوكالة الفضاء المصرية.

- المشروع سيوفر لمصر القدرة المتكاملة على تجميع واختبار الأقمار الصناعية

وأشار التقرير إلى أن استكمال المشروع سيوفر لمصر القدرة المتكاملة على تجميع واختبار الأقمار الصناعية، من خلال تطوير النموذج الكهربائي ونموذج التحكم الحراري الميكانيكي للأقمار الصناعية، خاصة عند الانتهاء من جميع الأعمال في قاعة اختبار التجميع في مصر، يمكننا أن نرى أن مصر قادرة على إجراء جميع الاختبارات على نظام التجميع الخاص بها، ونظام الاختبار، ونظام تجريبي واسع النطاق بما في ذلك النظام الميكانيكي ونظام التجربة الحرارية. 

وقال كوي يوفو، كبير مصممي مشروع القمر الصناعي "مصر سات 2" ، إنه يضمن لمصر تطوير صناعة الطيران في المستقبل، لافتا أن الشراكة تختلف عن العديد من ارتباطات الصين السابقة مع دول ذات قدرة محدودة في صناعة الفضاء، وسنت الصين في السنوات الأخيرة استراتيجية لتقديم مشاريع تسليم مفتاح تشمل تصنيع وإطلاق الأقمار الصناعية بالإضافة إلى آليات التمويل الممكنة.

الأقمار الصناعي الاقمار الصناعية الفضاء المصرية القمر الصناعي المصري القمر الصناعي مصر سات 2

الأكثر قراءة

"حدث ليلا".. انتشال جثتي شاب وفتاة غرقا في "نيل الصف" وضبط شاب طعن والدته وشقيقه

موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2023 في مصر

«العمل» في 9 سنوات.. تعيين 6 ملايين بالداخل والخارج.. وتراجع البطالة لـ7.1%

نص كلمة الرئيس السيسى بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

وزير المالية: ميكنة 50 تطبيقًا جمركيًا للاستيراد والتصدير بجميع الموانئ

في ذكرى 30 يونيو.. "الهجرة" تستعرض مشاركة المصريين بالخارج في الاستحقاقات الدستورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

جسور الثقة والثقافة المؤسسية

حسين دعسة

حددها ​​رئيس الوزراء السابق لأوكرانيا: عناصر نحو انتصار أوكرانيا وإحلال السلام مع روسيا

مدحت بشاى

عندما تكون الوصاية جاهلة وغاشمة

عبد الرحيم طايع

النوستالجيا القاتلة!

بسنت حسن

حلف الثلاثين من يونيو

ماجد حبته

شفرة 30 يونيو

د. محمد عفيفي

30 يونيو

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟