تقرير أمريكي: مصر تعمل على مشروع لتجميع واختبار الأقمار الصناعية بالتعاون مع الصين

قال موقع "سبيس نيوز" الأمريكي المعني بشؤون الفضاء، أن الصين سلمت مجموعة من الأقمار الصناعية إلى مصر كجزء من برنامج لتطوير قدرة الدولة على تجميع الأقمار الصناعية ودمجها واختبارها، حيث سلمت الصين نموذجين أوليين للقمر الصناعي ونموذج رحلة واحد إلى مصر في مارس الماضي، وتم إجراء التجميع والاختبار النهائيين في مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية بوكالة الفضاء المصرية.

- المشروع سيوفر لمصر القدرة المتكاملة على تجميع واختبار الأقمار الصناعية

وأشار التقرير إلى أن استكمال المشروع سيوفر لمصر القدرة المتكاملة على تجميع واختبار الأقمار الصناعية، من خلال تطوير النموذج الكهربائي ونموذج التحكم الحراري الميكانيكي للأقمار الصناعية، خاصة عند الانتهاء من جميع الأعمال في قاعة اختبار التجميع في مصر، يمكننا أن نرى أن مصر قادرة على إجراء جميع الاختبارات على نظام التجميع الخاص بها، ونظام الاختبار، ونظام تجريبي واسع النطاق بما في ذلك النظام الميكانيكي ونظام التجربة الحرارية.

وقال كوي يوفو، كبير مصممي مشروع القمر الصناعي "مصر سات 2" ، إنه يضمن لمصر تطوير صناعة الطيران في المستقبل، لافتا أن الشراكة تختلف عن العديد من ارتباطات الصين السابقة مع دول ذات قدرة محدودة في صناعة الفضاء، وسنت الصين في السنوات الأخيرة استراتيجية لتقديم مشاريع تسليم مفتاح تشمل تصنيع وإطلاق الأقمار الصناعية بالإضافة إلى آليات التمويل الممكنة.