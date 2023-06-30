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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لويس إنريكي مديرًا فنيًا جديدًا لـ باريس سان جيرمان

إنريكي
إنريكي

أتم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اتفاقه مع المدرب الإسباني لويس إنريكي ليكون المدير الفني الجديد لنادي العاصمة الفرنسية.

وقال الصحفي الموثوق فابريزو رومانو، عبر حسابه الشخصي بـ “تويتر”، إن باريس اتفق مع إنريكي على كافة الشروط بعقد لمدة عامين، وسيتم الإعلان عن تعيينه رسميًا عقب إقالة المدرب الحالي كريستوفر جالتييه.

لويس إنريكي بدأ مسيرته التدريبية بأكاديمية برشلونة في صيف 2008 ورحل عن منصبه في صيف 2011، ثم تولى تدريب فريق روما، وقضى موسمًا مع الفريق قبل الانتقال لتولي تدريب سيلتا فيجو في صيف 2013 ورحل بعدها بعام، ليتولى تدريب برشلونة ويقضي 3 مواسم مع الفريق، ثم رحل في صيف عام 2017.

وتولى إنريكي تدريب المنتخب الإسباني في صيف عام 2018، وظل مع الفريق حتى مارس 2019 ثم ترك المنتخب بسبب أزمة مرض ووفاة ابنته، ليعود مرة أخرى في نوفمبر 2019، قبل أن يرحل عقب مونديال قطر.

وكانت قائمة المدربين المرشحين لتدريب سان جيرمان تضم أيضًا الإسباني تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن والإيطالي تياجو موتا.

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