"حدث ليلا".. انتشال جثتي شاب وفتاة غرقا في "نيل الصف" وضبط شاب طعن والدته وشقيقه

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث، وترصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «حدث ليلًا».

انتشال جثتي شاب وفتاة غرقا في "نيل الصف" بالجيزة

غرق شاب وفتاة في نهر النيل بالصف وتم انتشال جثتهما ونقلهما إلى ثلاجة المستشفى العام، ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات وفاتهم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

البداية بورود بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بوجود حالات غرق في الصف.

إصابة مواطن داخل محل جزارة بأبو النمرس

أصيب مواطن أثناء عملية الذبيح داخل محل جزارة أول أيام عيد الأضحى بقرية شبرامنت بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب الجيزة.

البداية بتلقي الرائد مصطفى رشوان، رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها إصابة أحد الأشخاص داخل محل جزارة بقرية شبرامنت بدائرة المركز، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ.

إخماد حريق شب داخل مطعم بـ6 أكتوبر

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل مطعم بمدينة 6 أكتوبر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة، وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم فى مدينة 6 أكتوبر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

حبس قتلة "فكهاني" في بولاق الدكرور 4 أيام

أمرت جهات التحقيق حبس متهمين بتهمة قتل تاجر فاكهة خلال مشاجرة بسبب خلافات سابقة بمزلقان ناهيا في منطقة بولاق الدكرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بقتل فكهاني بالاشتراك مع آخر هارب خلال مشاجرة بسبب خلافات سابقة بمزلقان ناهيا في منطقة بولاق الدكرور.

إخماد حريق شب داخل تاكسى بشارع مصدق فى الدقى

نجح أهالي شارع مصدق بمنطقة الدقي في إخماد ألسنة النيران التي اشتعلت في إحدى سيارات الأجرة قبل أن تمتد للسيارات المجاورة.

ووقع حريق هائل في شارع مصدق بمنطقة الدقي في الجيزة، الأمر الذي أدى إلى تجمهر أهالي المنطقة.

وبعد دقائق من نشوب الحريق تبين أنها لسيارة تاكسي كانت معطّلة وسط محاولات عديدة لإخماد الحريق وإنقاذ السائق

وجبة بطيخ فاسدة تقتل طفلاً وتصيب شقيقته ووالدته بالتسمم في الدقهلية

لقى طفل مصرعه وأصيبت شقيقته ووالدته بتسمم بعد تناول بطيخ فاسد في محافظة الدقهلية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد باستقبال بلاغا يفيد بمصرع طفل وإصابة والدته وشقيقته بعد تنازل وجبة بطيخ في جمصة.

انتقلت قوة أمنية إلى مستشفى جمصة المركزي وتبين مصرع طفل وإصابة والدته وشقيقته عقب تنازل وجبة بطيخ.

ضبط شاب طعن والدته وشقيقه "بالسكين" بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على شاب لشروعه في قتل والدته وشقيقه بمنطقة العمرانية.

البداية بتلقى المقدم هاني عماد، رئيس مباحث العمرانية، بلاغًا يفيد بقيام شاب بطعن والدته وشقيقه بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.