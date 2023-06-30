استمتاع المواطنين بممشى أهل مصر.. ومحافظ أسوان يأمر بتشغيل النوافير ورفع كفاءة الحدائق العامة

شهد عيد الأضحى المبارك على مدار اليومين مظاهر احتفالية وسط بانوراما التطوير والتجميل بكورنيش النيل القديم بمدينة أسوان بعد افتتاح المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر بطول 1.5 كم، فضلاً عن مشروعات التطوير التى تم تنفيذها بميدان المحطة والسوق السياحى القديم، وحديقتى درة النيل والسلام.

فيما أمر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المسئولين بتنفيذ أعمال رفع الكفاءة للنوافير بالميادين الرئيسية، والتى تم تشغيلها لتكتمل منظومة التطوير والتجميل، بالإضافة إلى رفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات سواء بمدينة أسوان أو باقى مدن المحافظة.

وشدد محافظ أسوان، على ضرروة تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات أولاً بأول بكافة مدن ومراكز المحافظة، وخلال احتفال المواطنين بعيد الأضحى المبارك.

أسوان

أسوان

أسوان