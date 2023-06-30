برلمانية: ثورة 30 يونيو أعادت لمصر استقرارها وثقلها في الشرق الأوسط

هنأت النائبة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو العظيمة، وقالت إن ذكرى ثورة 30 يونيو ستظل خالدة في وجدان المصريين على مدار التاريخ، تلك الثورة العظيمة التي نجحت في استرداد الوطن وعودة مصر للمصريين بعد محاولات طمس هويته من قبل جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضافت عضو مجلس النواب في تصريح لها اليوم، إن ثورة 30 يونيو علامة فارقة في تاريخ، مؤكدة أن ثورة 30 يونيو مهدت الطريق للجمهورية الجديدة، وأعادت الأمن والاستقرار الشارع المصري، وعادت مصر دولة قوية مستقرة لها دورها وثقلها في منطقة الشرق الأوسط.

ووجهت النائبة، التهنئة للقوات المسلحة المصرية التي انحازت للشعب المصري وإرادته، مشيرة إلى أن القوات المسلحة نجحت في مواجهة الإرهاب الذي صدرته جماعة الإخوان الإرهابية وتطهير مصر من الإرهاب من كافة حدودها.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن نجاح ثورة 30 يونيو، وتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، لتبدأ مصر مرحلة جديدة في البناء والاستقرار، وتعود لها قوتها مرة أخرى، موضحة أنه طوال الـ 10 سنوات خاضت مصر بقيادة الرئيس السيسي مرحلة البناء والتنمية في كافة المجالات لتستطيع مصر تجاوز كافة التحديات والأزمات.