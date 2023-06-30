متحدث الخارجية: «30 يونيو» ملحمة خالدة انتصر فيها الشعب لهويته الوطنية
احتفى السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.
وقال متحدث الخارجية، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، : "احتفالاً بذكراها العاشرة.. نستذكر بكل فخر واعتزاز ثورة 30 يونيو.. تلك الملحمة الخالدة التي خرج فيها الشعب المصري في مشهد تاريخي ليرسم بإرادته مسيرته ومصيره".
وتابع:" فكانت انتصارا لهويته الوطنية المتجذرة في عقل ووجدان كل مصرى ومصرية، لا يمكن طمسها أو استبدالها عبر الزمان".
وتحل، اليوم السبت، الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.