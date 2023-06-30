ads
الجمعة 30 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

متحدث الخارجية: «30 يونيو» ملحمة خالدة انتصر فيها الشعب لهويته الوطنية

السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد

احتفى السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

وقال متحدث الخارجية، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، : "احتفالاً بذكراها العاشرة.. نستذكر بكل فخر واعتزاز ثورة 30 يونيو.. تلك الملحمة الخالدة التي خرج فيها الشعب المصري في مشهد تاريخي ليرسم بإرادته مسيرته ومصيره". 

وتابع:" فكانت انتصارا لهويته الوطنية المتجذرة في عقل ووجدان كل مصرى ومصرية، لا يمكن طمسها أو استبدالها عبر الزمان".

وتحل، اليوم السبت، الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو. 

30 يونيو ذكرى ثورة 30 يونيو ذكرى 30 يونيو متحدث الخارجية أحمد أبو زيد الذكرى العاشرة

الأكثر قراءة

"بيت الروبي" يحقق أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية.. تعرف على الحصيلة

أخبار فاتتك|وفاة رئيس قنوات "النهار" وقرار من النيابة بشأن الجريمة الأسرية في الجيزة

"تاج" لـ تامر حسني يواصل المنافسة في شباك التذاكر ضمن أفلام عيد الأضحى

بعد العفو عن 63 محبوسًا.. عضو بـ"حقوق الإنسان": الدولة تلبي الوعود

ضبط تاجر تصرف في سلع تموينية بقيمة 20 ألف جنيه في الغربية

لليوم الـ303.. إقبال كبير من المواطنين على منافذ "كلنا واحد"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حددها ​​رئيس الوزراء السابق لأوكرانيا: عناصر نحو انتصار أوكرانيا وإحلال السلام مع روسيا

مدحت بشاى

عندما تكون الوصاية جاهلة وغاشمة

عبد الرحيم طايع

النوستالجيا القاتلة!

بسنت حسن

حلف الثلاثين من يونيو

ماجد حبته

شفرة 30 يونيو

د. محمد عفيفي

30 يونيو

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

عاجل
الرئيس السيسي: أجدد العهد معكم على الإخلاص والعمل لمصر وحدها السيسي: شعب مصر انتفض ثائرًا في 30 يونيو على من أرادوا اختطاف وطنه الرئيس السيسي: تجربة التنمية الشاملة تطال كل شبر في مصر