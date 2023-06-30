قناة السويس تحقق أرقاما قياسية بفضل مشروعات تطويرها المتواصلة (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرا حول تطوير قناة السويس، حيث لم تتوقف يد التطوير فيها سواء في المجرى الملاحي أو في المنطقة الاقتصادية التي تسعى إلى جذب الاستثمارات العالمية لتكون القناة ومنطقتها شريان للتنمية.

واستعرض التقرير، تفاصيل المشروعات قناة السويس التى حققت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة خلال العام المالي 2022 - 2023 محققة بذلك إيراد سنوي مالي بلغ حوالي 9 مليارات و400 مليون دولار نتيجة خطة التطوير التي تبناها الرئيس السيسي منذ تولية مقاليد الحكم.

وأضاف التقرير، أن قناة السويس نجحت خلال السنوات الماضية في تحقيق نقلة نوعية في نتائج أعمالها رغم الأزمات العالمية المتتالية من أزمة كورونا وأزمة روسيا أوكرانيا.

وذكر أن القناة تنفذ حالياً مشروع تطوير القطاع الجنوبي، والذي يتيح الطاقة الإستعابية في القناة بمعدل 6 سفن، وزيادة عامل الأمان الملاحي في ذلك القطاع بنسبة 28 %.

وأضاف أن جهود تطوير قناة السويس تتضمن أيضاً تنفيذ برنامج متكامل لبناء 28 قاضرة بحرية، بجانب التركيز على برنامج الاستدامة البيئية من خلال خفض الانعكاسات الكربونية بحلول عام 2030 عن طريق تبني العديد من المبادرات الصديقة للبيئة، وأهمها البدء في تشغيل 16 محطة مراقبة منتشرة على طول المجرى الملاحي بالطاقة الجديدة والمتجددة مع العمل على تحويل أسطور سيارات الهيئة بالعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين والديزل.