انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب داخل مطعم شهير بأكتوبر

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب داخل مطعم شهير بميدان الحصري في مدينة 6 أكتوبر، وكذا رفع الآثار المادية للحريق وحصر الخسائر الناجمة عنه، كما كلفت رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وتبين من الفحص المبدئي، أن الحريق قد نشب داخل مطبخ المطعم وامتد إلى صالة وضع الطعام، ولكن رجال الحماية المدنية تمكنو من السيطرة عليه، وانه لم يسفر عن إصابات بشرية

وكان رجال الحماية المدنية، قد تمكنوا من السيطرة على حريق داخل مطعم شهير بميدان الحصري في مدينة 6 أكتوبر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل داخل مطعم شهير بميدان الحصري في مدينة 6 أكتوبر،، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده.