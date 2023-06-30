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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس البرلمان العربي يُهنئ السعودية بنجاح موسم الحج هذا العام

العسومي
العسومي

أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بالجهود الحثيثة التي بذلتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، لإتمام موسم الحج هذا العام.

كما ثمن "العسومي"، في بيان، اليوم الجمعة، سعي المملكة الدؤوب للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام عام تلو الآخر، وتسخير إمكانياتها للتيسير على ضيوف الرحمن وذلك استشعارا بالمسؤولية تجاههم، مهنئا بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

كما ثمن العسومي الزيارة التي قام بها الأمير محمد بن سلمان إلى مشعر منى، وذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين ليشرف على راحة حجاج بيت الله الحرام وما يقدم لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة وأمان، مؤكدًا أنها تعكس حرص القيادة في المملكة على توفير أقصى سبل الراحة والأمان للحجاج.

ولفت إلى أن المملكة قامت بإنشاء الكثير من المشروعات في الكعبة المشرفة هدفها تيسير المناسك على حجاج بيت الله الحرام وتمكينهم من أداء هذه المناسك بكل سهولة ويسر، كما قدمت 185 برنامجا ومبادرة نوعية لتحقيق أقصى درجات الراحة لضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام تيسيرا وتخفيفا لهم، والتي شملت استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي، ورقمنة البرامج، وتسخير التطبيقات الإلكترونية، في مختلف المجالات خدمة للقاصدين، ومخاطبتهم باللغات العالمية، داعيا الله أن يمن على المملكة بدوام الأمن والاستقرار، وأن تقوم بتنظيم موسم الحج لأعوام مديدة.

وقال رئيس البرلمان العربي، إنها مسؤولية وشرف عظيم تقوم به المملكة العربية السعودية بما تمتلكه من إمكانيات، مقدما التهنئة لأبناء الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأن يعيده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.

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