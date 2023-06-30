تفريغ كاميرات المراقبة لحل لغز سقوط سيدة من أعلى عقار فى ظروف غامضة بكفر الشيخ

كشف مصدر أمني عن قيام رجال مباحث كفر الشيخ بتفريغ كاميرات المراقبة، في محيط العثور على جثة سيدة سقطت من أعلى عقار، في ظروف غامضة، لحل لغز القضية، ومعرفة وجود شبهه جنائية من عدمه.

وكانت لقت سيدة مصرعها بعد سقوطها من أعلى من منزلها بإحدى القرى التابعة لمركز كفر الشيخ.

كانت البداية عندما تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بتلقي مركز شرطة كفر الشيخ إشارة من شرطة النجدة حول بلاغ أهالي بمصرع "إ.أ.م"، ربة منزل، في نهاية العقد الثالث من العمر، لسقوطها من علو في منزلها الكائن بإحدى القرى التابعة لمركز كفر الشيخ.

على الفور انتقل رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، وقوة من مركز الشرطة إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفرالشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.

تحرر بذلك المحضر 7135 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ و تولت النيابة العامة التحقيقات.