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الجمعة 30 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مطروح: الفرق الثابتة والمتنقلة بمبادرة 100 يوم صحة تواصل أعمالها في عيد الأضحى

صحة مطروح
صحة مطروح

قام الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح بالمرور على الفرق الثابتة والمتنقلة بحملة ١٠٠ يوم صحة ومتابعة أعمالها المختلفة خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، وسط اقبال من المواطنين، بحضور الدكتورة حنان سمير عضو الطب العلاجى والدكتورة ريهام رفعت مدير إدارة مطروح الصحية والدكتور أحمد حسن عضو المكتب الفنى والدكتور أحمد عماد منسق المبادرات بالمديرية وعاصم النحاس المسئول الإعلامي للمديرية.

 

وأوضح أن الحملة تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتسعى إلى تكثيف جميع خدمات وزارة الصحة والسكان، وبالأخص خدمات المبادرات الرئاسية.

 

وأضاف أن المبادرة تنفذ بمحافظة مطروح، من خلال ٢٤ وحدة رعاية أساسية و ١٨ فريق متحرك سيتم زيادتهم تدريجيا، طبقا لعدد المنتفعين، تستمر فعالياتها فى الفترة من ٢٥ يونيو وحتى ١ أكتوبر ٢٠٢٣. 

 

وتابع وكيل صحة مطروح أنه يتم تقديم خدمات متنوعة من خلال الفرق الثابتة المتواجدة بالوحدات حيث يتم تقديم خدمات ٥ مبادرات هي (دعم صحة المرأة المصرية، فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوى، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية،  كشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال،  العناية بصحة الأم والجنين ). 

وأشار إلي أنه كذلك يتم تقديم خدمات ٣ مبادرات من خلال ١٨ فريق متحرك بالعيادات المتنقلة ويتم من خلالهم تقديم خدمات مبادرات (دعم صحة المرأة المصرية، فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوى، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية) وكذلك تقدم خدمات الصحة الإنجابية من خلال تلك المبادرات بالإضافة إلي  منفذين لتقديم خدمة فحص المقبلين على الزواج.

صحة مطروح
صحة مطروح
صحة مطروح
صحة مطروح
صحة مطروح
صحة مطروح
صحة مطروح
صحة مطروح
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