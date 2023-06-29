ads
الخميس 29 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتشال جثتي شاب وفتاة غرقا في "نيل الصف" بالجيزة

جثة
جثة

غرق شاب وفتاة في نهر النيل بالصف وتم انتشال جثتهم ونقلهم إلى ثلاجة المستشفى العام، ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات وفاتهم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

البداية بورود بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بوجود حالات غرق في الصف.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثة فتاة وشاب، وتم نقلهم إلى ثلاجة المستشفى العام. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

فتاة ثلاجة المستشفى العام مديرية أمن الجيزة رجال المباحث غرفة النجدة

الأكثر قراءة

إخماد حريق شب داخل تاكسى بشارع مصدق فى الدقى (صور)

بغداد: الشخص الذى أحرق المصحف عراقى الجنسية ونطالب بتسليمه

إدانة دولية وعربية للسماح بحرق المصاحف بالسويد.. ما علاقة الناتو؟

حبس قتلة "فكهاني" في بولاق الدكرور 4 أيام

إخماد حريق شب داخل مطعم بـ6 أكتوبر

على معلول يسجل أول أهداف الأهلى فى البنك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما تكون الوصاية جاهلة وغاشمة

عبد الرحيم طايع

النوستالجيا القاتلة!

بسنت حسن

حلف الثلاثين من يونيو

ماجد حبته

شفرة 30 يونيو

د. محمد عفيفي

30 يونيو

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟